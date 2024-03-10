Миф опровергли: меньше учеников в классе не означает лучшую успеваемость

На протяжении многих лет образовательная политика была направлена на уменьшение размеров классов для улучшения успеваемости учащихся. Однако новое исследование, опубликованное в International Journal of Science Education, опровергает это широко распространенное мнение. Исследование, основанное на данных более чем 2700 учащихся средних школ Китая и Японии, находящихся в неблагоприятном положении, показало, что уменьшение размеров классов не оказывает существенного влияния на успеваемость и «жизнестойкость» учащихся из малообеспеченных семей.

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Главный вывод исследования заключается в том, что качество преподавателей, а не количество учеников, с которыми они занимаются, является решающим фактором в воспитании и успеваемости. Профессор Тао Цзян, ведущий автор исследования и научный сотрудник Университета Тайчжоу, подчеркивает: «Высококлассные учителя, которые эффективно управляют классом и используют соответствующие методы обучения, значительно повышают шансы учеников на развитие жизнестойкости».

В исследовании жизнестойкость определяется как способность ученика преодолевать трудности и добиваться успехов в учебе. Исследование показало, что такие факторы, как строгие дисциплинарные нормы, эффективные методы преподавания и надлежащая учебная поддержка со стороны учителей, оказывают гораздо большее влияние на формирование жизнестойкости, чем просто меньшее количество одноклассников.

Результаты исследования также опровергают миф о том, что меньшие классы автоматически приводят к лучшим оценкам. На самом деле, для учащихся из неблагополучных семей в Японии меньшие классы были связаны с более низкими шансами на получение высоких оценок. Исследование предполагает, что при распределении ресурсов следует уделять первоочередное внимание подготовке и повышению квалификации учителей, а не только сокращению численности классов.