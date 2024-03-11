Как жестокость взрослых отражается на детях, когда они вырастают

"Каждое утро заходишь в ванную, и слышно, как кто-то на ребенка истошно орет. У нас тоже не всегда слушается, ну зачем так орать-то…". Такие эмоциональные реплики соседей в чате дома появляются периодически. Невольно думаешь: как потом, во взрослом возрасте, отразится жестокое психологическое давление родителей, даже если они физически не наказывают ребенка? Где грань между воспитанием и явным подавлением личности? Все эти вопросы "РГ" адресовала заведующему Лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета Сергею Киселеву.

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Сергей Юрьевич, если представить ребенка из семьи, где все решают родители и жестко диктуют свою волю, когда ему исполнится лет 20-25, каким он будет?

Сергей Киселев: "Детская психотравма" только на первый взгляд звучит как детская простуда, как что-то незначительное, что было и прошло, но именно эти травмы, как болезненные зарубки, остаются на всю жизнь и могут в дальнейшем негативно влиять на человека. Это их потом, как сейчас принято говорить, прорабатывают с психологами и психотерапевтами. А иногда человек с такой травмой просто не понимает, почему у него в жизни все идет не так, не ладится личная жизнь, возникают проблемы с собственными детьми...

Конечно, многое зависит от конкретных обстоятельств в семье, от личности самого ребенка, но высока вероятность того, что жесткое авторитарное воспитание может вылиться и в тяжелые неврозы, и в другие психические проблемы. Есть высокий риск того, что у ребенка из такой семьи может развиваться инфантильность, не способность брать ответственность за свои поступки, за свое поведение и, в конечном счете, за свою жизнь. Он начинает перекладывать ответственность на начальника, родственников, маму, которая продолжает воспитывать и опекать своего "мальчика" и во взрослом возрасте. Зачем ему самому что-то решать, когда он привык к тому, что за него решают другие, и, в конечном счете, такой человек попадает в жизненную ситуацию, которую образно описал Лермонтов - "…и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом".

К слову, если почитать дискуссии в чате после сообщений о жестоком обращении с детьми, то обязательно найдется один-два, которые скажут: да ладно вам, и на нас матом орали, и пороли даже - ничего, людьми выросли…

Сергей Киселев: Да, это типичная реакция людей, реализующих определенные жизненные сценарии. В некоторых семьях запущен и постоянно реализуется сценарий именно такого обращения с детьми. Они воспринимают это как обычное и привычное поведение, и даже часто не понимают, что можно по-другому относиться к своим детям. Этот сценарий может передаваться из поколения в поколение. И выйти из него очень сложно, и это "кино практически всегда с плохим концом".

Ну, кто из нас не наблюдал картину, как приличная с виду молодая мама прилюдно дает оплеуху своему ребенку лет трех-четырех, за то, что он что-то не так сделал, упал, испачкался, не то сказал. И ни что в ней не шелохнется в этот момент. Причем и ребенок, как это ни страшно, привыкает к подзатыльникам, к постоянному крику. Со временем в нем укореняется, что он, в общем-то, почти ничего не значит в этой жизни, если даже самые родные люди с ним так обращаются. Это для него практически норма.

"Кино" можно "переснять", изменить "сценарий"?

Сергей Киселев: Да, если человек понимает, что ему это необходимо. И то, как правило, только с помощью специалистов и после долгой работы над собой. Но чаще всего такие выросшие дети даже не видят проблемы, они опираются на установку - "нас пороли - мы людьми стали".

А как складываются отношения такого ребенка со сверстниками в школе?

Сергей Киселев: Тут могут быть разные варианты. Отсутствие поддержки со стороны родителей может привести к тому, что ребенок становится тревожным, не уверенным в себе, подавленным, он легко становится жертвой буллинга одноклассников. У других, наоборот, может включаться защита, он сам начинает проявлять агрессию к окружающим, маскируя свою тревогу и неуверенность.

"А что же его, в попу целовать, если он не слушается, - воспитывать надо!" - еще один железный аргумент тех, кто не видит ничего страшного в жестких методах. В самом деле, а где грань между воспитанием и подавлением личности ребенка?

Сергей Киселев: Я скажу, наверное, парадоксальную вещь: не нужно воспитывать ребенка. По крайней мере, в том значении, которое часто вкладывается в это понятие.

Каждый - уникальная личность, которая начинает свою историю жизни с ранних лет. Прежде всего, при взаимодействии с ребенком необходимо исходить из правила уважения к его личности, важно уметь договариваться с ним, понимать его интересы, а не навязывать свои установки и желания.

И еще важно знать, что маленький ребенок больше реагирует не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Если родители сами зависают в соцсетях, папа играет в компьютерные игры, но при этом ребенку говорят, что это плохо, то не трудно догадаться, что тот будет делать. Ему говорят, садись, дурак, книжки читай. Но ни папу, ни маму он с книжкой ни разу не видел. Как ребенок должен это предложение понимать? Но ведь это сплошь и рядом тоже называют воспитанием. А вы не пробовали искренне увлечь чтением, рассказать, что классного в этой книжке, что ему может быть интересно. Рассказать так, чтобы он взялся прочитать.

Быть другом своему ребенку, безусловно, его принимать и понимать, следовать его интересам и индивидуальным особенностям, поддерживать - только таким может быть настоящее хорошее воспитание. Конечно, это не просто - уметь договариваться с ребенком, не давить на него и не решать за него. Это сложный, но единственно верный путь.

Иногда кажется удивительным, неужели взрослые забыли, чего хотели сами от своих родителей, когда были маленькими: чтобы понимали, слушали, любили, поддерживали. Причем, и промежуток между поколениями невелик, каких-то 20-25 лет. Почему не оглядываются назад, в свое детство, когда пытаются воспитывать своих отпрысков и поступают ровным счетом наоборот?

Сергей Киселев: Срабатывает все тот же семейный сценарий, изменить который сложно. Причем родители могут быть знающими, начитанными, могут говорить правильные слова о воспитании, могут знать из книжек, как взаимодействовать с детьми, но на деле проигрывают один и тот же привычный сценарий - запрещают, давят и решают все за ребенка.

Приведу пример, как поступают мудрые родители из мира животных. Есть такой интересный ролик, где показана реакция белой медведицы на ситуацию, когда ее маленький медвежонок нечаянно падает в бассейн. Она тут же ныряет вслед за ним, но не пытается его выталкивать из воды, а пристраивается рядом, находится около него, как бы подстраховывая, и дает ему возможность самому выбраться. И такая поддержка, ощущение того, что мама рядом, дает ему ту замечательную силу, которая позволяет медвежонку самостоятельно выбраться из воды. Вот, на мой взгляд, хороший пример того, как выглядит правильное воспитание.