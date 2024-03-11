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Как жестокость взрослых отражается на детях, когда они вырастают

"Каждое утро заходишь в ванную, и слышно, как кто-то на ребенка истошно орет. У нас тоже не всегда слушается, ну зачем так орать-то…". Такие эмоциональные реплики соседей в чате дома появляются периодически. Невольно думаешь: как потом, во взрослом возрасте, отразится жестокое психологическое давление родителей, даже если они физически не наказывают ребенка? Где грань между воспитанием и явным подавлением личности? Все эти вопросы "РГ" адресовала заведующему Лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета Сергею Киселеву.

Как жестокость взрослых отражается на детях, когда они вырастают
© 0Российская Газета

Сергей Юрьевич, если представить ребенка из семьи, где все решают родители и жестко диктуют свою волю, когда ему исполнится лет 20-25, каким он будет?

Сергей Киселев: "Детская психотравма" только на первый взгляд звучит как детская простуда, как что-то незначительное, что было и прошло, но именно эти травмы, как болезненные зарубки, остаются на всю жизнь и могут в дальнейшем негативно влиять на человека. Это их потом, как сейчас принято говорить, прорабатывают с психологами и психотерапевтами. А иногда человек с такой травмой просто не понимает, почему у него в жизни все идет не так, не ладится личная жизнь, возникают проблемы с собственными детьми...

Конечно, многое зависит от конкретных обстоятельств в семье, от личности самого ребенка, но высока вероятность того, что жесткое авторитарное воспитание может вылиться и в тяжелые неврозы, и в другие психические проблемы. Есть высокий риск того, что у ребенка из такой семьи может развиваться инфантильность, не способность брать ответственность за свои поступки, за свое поведение и, в конечном счете, за свою жизнь. Он начинает перекладывать ответственность на начальника, родственников, маму, которая продолжает воспитывать и опекать своего "мальчика" и во взрослом возрасте. Зачем ему самому что-то решать, когда он привык к тому, что за него решают другие, и, в конечном счете, такой человек попадает в жизненную ситуацию, которую образно описал Лермонтов - "…и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом".

К слову, если почитать дискуссии в чате после сообщений о жестоком обращении с детьми, то обязательно найдется один-два, которые скажут: да ладно вам, и на нас матом орали, и пороли даже - ничего, людьми выросли…

Сергей Киселев: Да, это типичная реакция людей, реализующих определенные жизненные сценарии. В некоторых семьях запущен и постоянно реализуется сценарий именно такого обращения с детьми. Они воспринимают это как обычное и привычное поведение, и даже часто не понимают, что можно по-другому относиться к своим детям. Этот сценарий может передаваться из поколения в поколение. И выйти из него очень сложно, и это "кино практически всегда с плохим концом".

Ну, кто из нас не наблюдал картину, как приличная с виду молодая мама прилюдно дает оплеуху своему ребенку лет трех-четырех, за то, что он что-то не так сделал, упал, испачкался, не то сказал. И ни что в ней не шелохнется в этот момент. Причем и ребенок, как это ни страшно, привыкает к подзатыльникам, к постоянному крику. Со временем в нем укореняется, что он, в общем-то, почти ничего не значит в этой жизни, если даже самые родные люди с ним так обращаются. Это для него практически норма.

"Кино" можно "переснять", изменить "сценарий"?

Сергей Киселев: Да, если человек понимает, что ему это необходимо. И то, как правило, только с помощью специалистов и после долгой работы над собой. Но чаще всего такие выросшие дети даже не видят проблемы, они опираются на установку - "нас пороли - мы людьми стали".

А как складываются отношения такого ребенка со сверстниками в школе?

Сергей Киселев: Тут могут быть разные варианты. Отсутствие поддержки со стороны родителей может привести к тому, что ребенок становится тревожным, не уверенным в себе, подавленным, он легко становится жертвой буллинга одноклассников. У других, наоборот, может включаться защита, он сам начинает проявлять агрессию к окружающим, маскируя свою тревогу и неуверенность.

"А что же его, в попу целовать, если он не слушается, - воспитывать надо!" - еще один железный аргумент тех, кто не видит ничего страшного в жестких методах. В самом деле, а где грань между воспитанием и подавлением личности ребенка?

Сергей Киселев: Я скажу, наверное, парадоксальную вещь: не нужно воспитывать ребенка. По крайней мере, в том значении, которое часто вкладывается в это понятие.

Каждый - уникальная личность, которая начинает свою историю жизни с ранних лет. Прежде всего, при взаимодействии с ребенком необходимо исходить из правила уважения к его личности, важно уметь договариваться с ним, понимать его интересы, а не навязывать свои установки и желания.

И еще важно знать, что маленький ребенок больше реагирует не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Если родители сами зависают в соцсетях, папа играет в компьютерные игры, но при этом ребенку говорят, что это плохо, то не трудно догадаться, что тот будет делать. Ему говорят, садись, дурак, книжки читай. Но ни папу, ни маму он с книжкой ни разу не видел. Как ребенок должен это предложение понимать? Но ведь это сплошь и рядом тоже называют воспитанием. А вы не пробовали искренне увлечь чтением, рассказать, что классного в этой книжке, что ему может быть интересно. Рассказать так, чтобы он взялся прочитать.

Быть другом своему ребенку, безусловно, его принимать и понимать, следовать его интересам и индивидуальным особенностям, поддерживать - только таким может быть настоящее хорошее воспитание. Конечно, это не просто - уметь договариваться с ребенком, не давить на него и не решать за него. Это сложный, но единственно верный путь.

Иногда кажется удивительным, неужели взрослые забыли, чего хотели сами от своих родителей, когда были маленькими: чтобы понимали, слушали, любили, поддерживали. Причем, и промежуток между поколениями невелик, каких-то 20-25 лет. Почему не оглядываются назад, в свое детство, когда пытаются воспитывать своих отпрысков и поступают ровным счетом наоборот?

Сергей Киселев: Срабатывает все тот же семейный сценарий, изменить который сложно. Причем родители могут быть знающими, начитанными, могут говорить правильные слова о воспитании, могут знать из книжек, как взаимодействовать с детьми, но на деле проигрывают один и тот же привычный сценарий - запрещают, давят и решают все за ребенка.

Приведу пример, как поступают мудрые родители из мира животных. Есть такой интересный ролик, где показана реакция белой медведицы на ситуацию, когда ее маленький медвежонок нечаянно падает в бассейн. Она тут же ныряет вслед за ним, но не пытается его выталкивать из воды, а пристраивается рядом, находится около него, как бы подстраховывая, и дает ему возможность самому выбраться. И такая поддержка, ощущение того, что мама рядом, дает ему ту замечательную силу, которая позволяет медвежонку самостоятельно выбраться из воды. Вот, на мой взгляд, хороший пример того, как выглядит правильное воспитание.

Дети
Сергей Киселев