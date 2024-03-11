Удалось нейтрализовать ВИЧ у детей благодаря особой терапии для новорожденных

Только за 2023 год в мире около 130 000 детей родились с ВИЧ, заразившись им от матерей, следует из данных ООН. И это несмотря на то, что вероятность внутриутробной передачи вируса очень сильно снизилась в последние годы благодаря современным лекарствам.

© Naukatv.ru

Но недавно выяснилось, что в некоторых случаях начало сдерживающей ВИЧ терапии, в случае если она начата оперативно, почти сразу после рождения, позволяет детям отказаться от приема лекарств. И потом в течение нескольких месяцев или лет они находятся в стабильной ремиссии. Об этом сообщает журнал Science со ссылкой на материалы Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям (CROI, крупнейшее в США ежегодное мероприятие, посвященное ВИЧ/СПИДу).

Первый ребенок, для которого сработала такая схема, родился более 10 лет назад. Девочка в штате Миссисипи (США) через 31 час после рождения начала получать антиретровирусную терапию. Такое лечение предполагает, что человек достигает нулевой вирусной нагрузки, регулярно принимая лекарства (когда-то это были несколько таблеток в день, сейчас есть препараты, которые можно в виде таблетки пить раз в сутки или еще реже делать инъекции).

Девочке перестали давать лекарства примерно в 18 месяцев, но через три месяца стандартные анализы не обнаруживали вирус. Она жила без терапии в сумме 2 года и 3 месяца, и только потом ВИЧ начал проявляться снова. Тогда прием лекарств возобновили.

Педиатр Дебора Персо из Детского центра Джонса Хопкинса (США) и ее коллеги, основываясь на этом случае, использовали ту же схему для 54 новорожденных из 11 стран: им начали давать препараты от ВИЧ в течение двух дней после появления на свет. Но всего шестеро детей, живущие в странах Африки к югу от Сахары, показали достаточно хорошую реакцию — при приеме лекарств вирус не обнаруживался у них как минимум четыре года. Тогда врачи и родители решились отменить лечение. У двоих детей ВИЧ вскоре вновь начал проявлять себя. Зато у четверых даже самые чувствительные тесты не показывали ВИЧ на протяжении 11 месяцев — полутора лет.

«Это доказательство того, что результаты очень раннего начала терапии у ребенка из Миссисипи не были разовой случайностью», — говорит Персо.

При этом никто из пяти детей (участники эксперимента из Африки и девочка из США) не выздоровел полностью, так как инфицированные клетки оставались в некоторых тканях, образуя так называемые резервуары. Но ВИЧ долго не проявлялся — а значит, дети находились в состоянии устойчивой ремиссии.

«Открытие вселяет надежду, что некоторым детям, рожденным с вирусом, этот подход может принести пользу. И что тщательное изучение их крови может помочь в разработке стратегий лечения как для детей более старшего возраста, так и для взрослых», — отмечается в сообщении.

При этом случаи, которые наблюдала Персо и ее коллеги, не единственные. Так, в 2015 году во Франции сообщалось о девочке, которая прекратила терапию в шестилетнем возрасте, а спустя 12 лет ВИЧ все еще не обнаруживался при стандартных анализах крови, но имелись признаки вируса в некоторых клетках. Два года спустя южноафриканские исследователи сообщили о случае, когда ребенок не принимал лекарства в течение 8,5 лет, но у него был низкий уровень вируса даже в резервуарах.

Более того, об аналогичных случаях был еще один доклад в рамках CROI. Габриэла Кромхаут из Университета Квазулу-Натал (ЮАР) сообщила об исследовании, в котором с 2015 года велось наблюдение за 309 вич-инфицированными парами мать-ребенок. В 2023 году медики обнаружили, что у пяти мальчиков, прекративших лечение «по социальным причинам», вирус не проявлялся как минимум в течение 10 месяцев после этого. А у одного из них — почти два с половиной года, то есть, уже дольше, чем у девочки из Миссисипи, чей случай был прецедентом.