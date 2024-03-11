Отказ от проведения ЕГЭ становится неизбежным

В основе идеи ЕГЭ для российских школьников и абитуриентов лежат две абсолютно западные концепции, которые вредны для нашей страны, заявил в беседе с «Царьградом» политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, это делает неизбежным отход от обязательной сдачи единого госэкзамена.

Как отметил Перла, одна из идей в основе ЕГЭ заключается в том, что методики преподавания и сдачи экзаменов важнее, чем содержание образования. Вторая идея состоит в том, что образование имеет смысл, лишь поскольку оно признается на Западе.

Среди аргументов за ЕГЭ был, правда, один более или менее внятный - а именно что слепой тест, который проходят в одном месте, чтобы поступить в совершенно другое, да при том, что этот тест совмещает выпускные экзамены со вступительными, во многом нивелирует коррупцию при поступлении в вузы, - признал аналитик.

Однако, подчеркнул он, сегодня первые две идеи представляются не только неверными, но вредными для России, а аргумент в пользу защиты от коррупции был дискредитирован благодаря опыту со «стобалльниками» в некоторых субъектах Федерации.

Еще одной причиной отхода от практики ЕГЭ эксперт назвал тот факт, что этот вид тестирования знаний демотивирует и дезориентирует школьников, которые в результате не столько учатся, сколько учатся сдавать экзамен, а это не одно и то же. Таким образом, отказ от ЕГЭ в России неизбежен, сделал вывод Перла.