Кто такие альтушки и как они выглядят? Психолог детально разобрал новую субкультуру

Почему подростки выбирают этот путь самовыражения и опасен ли он?

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Социальные сети заполнили фото молодых людей в объёмных вещах и с ярким цветом волос. Иногда образ дополняется ботинками на платформе. Девушки часто делают яркий макияж. На снимках они опускают глаза в пол, что служит выражением скорби. Называют таких подростков альтушками.

Почему герои своего времени выбрали подобное определение? Отличается ли новое молодёжное течение от эмо, готов и панков? Давайте искать ответы вместе с психологом.

Кто такие альтушки?

Субкультура альт появилась сравнительно недавно, в 2021 году. Пришёл тренд из социальных сетей, как и всё, что становится популярным в последнее время. В переводе с английского языка «альт» означает нестандартный, отличающийся от нормы. Сокращение от слова альтернативный.

Приверженцы новой субкультуры следуют определённому стилю в одежде. Они носят тёмные толстовки, футболки и брюки широкого кроя, ботинки на грубой подошве. Волосы обычно красят в синие, розовые цвета. Девушки экспериментируют с макияжем: наносят на глаза яркие тени, рисуют чёрные стрелки, используют помады алых оттенков. В образы могут добавить милоты: значки с изображением бабочек, ободки с кошачьими ушками.

Бесформенная тёмная одежда, яркий макияж и аксессуары в виде различных цепочек, колец, ободков — компиляция предшествующих субкультурных молодёжных стилей. Альтушки сумели соединить атрибуты эмо, готов и даже панков. Получилось этакое новое прочтение знакомых ранее субкультурных внешних образов.

Психология поколения альт

Некоторые считают, что одежда — это единственное, что объединяет молодых людей. По яркому эксцентричному образу подростки находят близких друзей со схожими интересами. Объединяются в группы, обсуждают проблемы и ищут ответы на волнующие юные сердца вопросы.

Однако, помимо внешних атрибутов, альты придерживаются и обозначенной в их кругах линии поведения. Они культивируют психологию страданий. Альты максимально дистанцируют себя от общества, нравоучений родителей, желая обозначить свои границы, и в грубой форме строят общение с близкими.

Между собой они называют взрослых скучными и отсталыми, не понимающими мятущуюся душу молодого поколения. Отсюда поникший взгляд и желание выставить напоказ свою печаль. Подобное поведение вызывает много негатива со стороны общества и близких, которым кажется, что с подрастающим поколением что-то не так. Но не всегда стоит сразу тревожиться и стараться оберегать детей от дурного влияния.

Почему подростки интересуются субкультурами?

«Для подростков характерно искать идентичность, своё место в обществе, личные ценности и интересы. Субкультура — один из таких способов обрести круг единомышленников, который тебя поддерживает. Подобные объединения предлагают молодым людям определённый стиль, символы, музыку, язык, цели и правила. Субкультура помогает выразить индивидуальность».

Примыкание к различным молодёжным объединениям — это проявление желания отделиться от родителей и стать самостоятельными. Мы имеем дело с естественным процессом. Так дети делают первый шаг, который необходим для полноценной сепарации.

Субкультуры позволяют тинейджерам противопоставить себя взрослым, их нормам. У них появляется возможность показать свою автономность и независимость. Причём эти культуры всегда резко отличаются от тех, которым были привержены их родители.

Вспомним, например, хиппи. Идеология свободных людей, для которых важны внешние блага, тоже когда-то пугала. Но дети приверженцев этой субкультуры выросли и стали совсем другими. Они, наоборот, поставили во главу угла личную собственность и комфорт.

Подростки нуждаются в общении, поддержке, взаимопонимании и дружбе. Субкультуры для них представляют сообщество единомышленников, которые разделяют увлечения, проблемы, эмоции и тоже протестуют против родителей. Любое подобное объединение даёт возможность попробовать новые модели поведения в условиях, где никто не будет осуждать за непривычный внешний вид или вопросы на острые темы.

Как субкультуры влияют на развитие подростков?

Примыкание к субкультурам является важным процессом взросления и сепарации для подростков. Они проходят через этап психосоциального развития, который называется кризис идентичности. Когда ребёнок взрослеет, он начинает задумываться: «Кто я? Куда я иду? Что я хочу?». Субкультуры помогают ответить на эти вопросы и сформировать свою личность.

Большинство подростков со временем перерастают свои субкультурные привязанности, становятся более зрелыми и вливаются в общество. Некоторые могут задерживаться на долгое время или даже на всю жизнь. Такое происходит, когда человек не находит других путей самореализации.

Субкультурные движения у подростков зачастую не несут негативных окрасок и не представляют опасности. Некоторые из них даже в глазах старшего поколения выглядят положительными. Например, субкультуры, которые объединили молодых людей на почве любви к спорту, искусству и музыке.

Молодёжные неформальные движения зачастую помогают развитию врождённых навыков и талантов, являются отправной точкой для дружбы на всю жизнь.

Некоторые субкультуры могут иметь негативные и деструктивные стороны. Родителям важно обратить внимание на сообщества, связанные с агрессией, насилием, алкоголем, сектантством и т. д. Подобные субкультурные движения мешают нормальному развитию человека, разрушают интерес к образованию и карьере, а дальше уже идёт удар по здоровью и семейным отношениям.

Как реагировать родителям?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Родителям следует соблюдать баланс между доверием и контролем, поддержкой и границами, терпимостью и критикой. В любом случае не стоит паниковать. Тем более нельзя, не разобравшись, накладывать вето. Как известно, запретный плод сладок. Наказание за несоответствующий внешний вид может только усугубить ситуацию.

Для начала стоит попытаться понять, почему подросток примкнул к определённой субкультуре. Важно выяснить, что он из неё получает, как себя чувствует, как взаимодействует с другими участниками и как это влияет на его жизнь.

Родителям важно оставаться понимающими и даже в самые острые периоды взросления детей дарить любовь и заботу. Не забывайте говорить о рисках, последствиях и ответственности, устанавливать разумные границы и правила. В сложных ситуациях не стоит стесняться обсудить проблему с учителями и психологами.

Примыкание к определённой субкультуре является важным процессом взросления и сепарации для подростков. Они нуждаются в признании, в общении с новым кругом людей, в экспериментах. Это путь к самостоятельности и естественному для взрослеющего человека формированию своей идентичности.

Субкультурные движения могут помогать подросткам в этих процессах, если они не нарушают их развитие, не ломают здоровье, не встают на пути образования, карьеры и семейных отношений.