В каких случаях ребенку требуется помощь профессионала

Родители дошкольников чаще всего приходят на консультацию из-за плохого поведения малыша, школьников - из-за низкой успеваемости и сложных отношений со сверстниками, а подростков - когда им самим необходимо выговориться.

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Психолог Ирина Тучкова объяснила, как понять, что ребенок не может справиться с проблемой самостоятельно и нуждается в помощи специалиста.

К психологу нужно ходить, чтобы подружиться с собой, научиться себя слышать и понимать, знать свои сильные стороны, интересы, потребности. Тогда будет проще сделать жизнь счастливее.

Дети слышат все, что происходит вокруг и особенно в семье. Для них это может стать больным местом в будущем.

Ребенок уязвим в любом возрасте, потому что очень зависим от взрослых, от их поведения, от их высказываний, от их реакций. Поэтому взрослым важно относиться внимательно к тому, что они говорят, как они это говорят и как себя ведут в присутствии ребенка.

В проблемной ситуации важно не только ребенка отправить к специалисту, а посетить его и родителям, чтобы найти правильный подход и наладить взаимоотношения.

Кроме того, плохое поведение детей не всегда говорит о серьезных проблемах: