Эксперты рассказали, как бороться с синдромом отличника

Различные убеждения о том, каким нужно быть, транслируемые ребёнку значимыми взрослыми, несомненно, несут благо. Но вместе с тем они мешают расслабиться и заставляют чувствовать себя "плохим" в моменты бездействия или отклонения от них. Эти гнетущие чувства переходят (невольно) во взрослую жизнь, где им есть название — комплекс отличника. О том, как не допустить его развитие и бороться с ним, будучи взрослым, расскажут эксперты.

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"Хотя каждый человек и его история уникальны, люди с синдромом отличника, как правило, добиваются достаточно высоких жизненных результатов. У них все хорошо в учебе, потом в карьере, выстроены семьи — то есть практически во всех сферах жизни, особенно в тех, которые для них значимы, много фокуса, стараний, достижений.Но вторая, тёмная сторона в том, что часто причина синдрома — из детства, это попытка доказать достаточно холодным родителям, что человек достоин любви. В детстве родители могли быть очень требовательны к результатам и ребенок с большой вероятностью получал от них бессознательное послание: «Мы будем тебя любить, если ты будешь лучше всех писать диктанты, гнуться на гимнастике, забирать медали и призы, станешь самым лучшим для нас». Это может не говориться напрямую, но транслируется в требованиях к ребенку - это не безусловная поддерживающая любовь к нему, независимо от оценок и результатов, а обусловленная достижениями", — объясняет психолог, executive-коуч Сусанна Зульфикарова. "Из-за этого ребенок растет с неосознаваемым чувством, что любовь и одобрение родителей, самых значимых людей, надо заслужить, и ему нужно доказать результатами свою идеальность, ведь идеального ребенка нельзя не любить. Позже эта модель распространяется на все остальные отношения с окружающими, на работу или учебу. Если же идеального результата достичь не получается, возникает масса тревоги, большое напряжение", — говорит она.

Сусанна Зульфикарова отмечает, что некоторым людям синдром отличника не доставляет дискомфорта. Повышенные требования к себе не ухудшают качество их жизни, не заставляют чувствовать себя разбитыми. Тем же, кто хочет избавиться от излишней требовательности по отношению к себе, но не в силах этого сделать самостоятельно, эксперт рекомендует начать работу с психологом.

"Он поможет заглянуть в прошлое, осознать происходящее и разобраться, для кого человек пытается быть идеальным. Ведь желание стать идеальным ребенком для своих родителей — это черная дыра, которую невозможно заполнить".

О том же говорит дипломированный клинический психолог, кандидат экономических наук и основательница академии сверхсознательного коучинга OMLINE Надежда Королёва. Она объясняет возникновение комплекса отличника некоторыми внутренними процессами в организме человека:

"С одной стороны, синдром отличника может мотивировать нас к достижению высоких результатов и стремлению к успеху. Однако, с другой стороны, он также может стать источником стресса и беспокойства, если не уделять должного внимания своим эмоциональным и физическим потребностям. Постоянная тревога о совершенстве может привести к появлению тревожности и депрессии. Важно понимать, что совершенство недостижимо, и признавать свои ошибки и неудачи — это естественная часть жизни. Некоторые люди, страдающие от синдрома отличника, могут испытывать дефицит нейромедиаторов, таких как серотонин и эндорфины. Серотонин играет ключевую роль в регуляции настроения, а эндорфины отвечают за чувство удовлетворения и благополучия".

Так нельзя Д прессияИсточник фото: ru.freepikЗавышенные ожидания по отношению как к себе, так и к другим, разрушают человека изнутри. Психолог платформы корпоративного благополучия “Понимаю” Светлана Мухортова отмечает:

"Часто к людям, страдающим от данного состояния, приходит в голову спасительная мысль – “я просто ничего делать не буду и все. Уж лучше никак, чем не идеально.”

Но спасение здесь обманчиво. Полезно ли для человека избегание жизни в принципе? Неужели снова есть только два крайних варианта? Нет. Красок гораздо больше, чем две – черная и белая. Задача тех, кто хочет усмирить в себе невротичного отличника, состоит в принятии в себе обычного человека в хорошем смысле этого слова. Того человека, кто может ошибаться, кто не может угадывать мысли других, кто не может предсказывать будущее со 100% гарантией. Ведь в этом и состоит реальность".

Кажется, что всё просто: нужно лишь увидеть в себе живого человека, с проблемами и слабостями.

Поскольку синдром отличника проявляется в физическом и эмоциональном напряжении, избавляться от него следует путем расслабления. Стоит быть готовым к тому, что поначалу вам придётся буквально заставлять себя расслабляться, отпускать эмоциональные зажимы, через силу отказываться отправил, которым вы долго следовали.

Сусанна Зульфикарова подчёркивает:

"Помогает метод от противного — заставлять себя быть «двоечником»: опаздывать, надевать помятую одежду, издавать текст с ошибками и так далее — а потом наблюдать за своими новыми ощущениями, знакомиться с ними и видеть, что мир не рушится без идеала".

Кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут рекомендует следующее:

"Людям с синдромом отличника полезно учиться ценить процесс достижения цели, а не только результат, чтобы не забывать о важности самого пути. Немного ослабить влияние синдрома отличника на свою жизнь можно, если ставить реальные цели и заранее продумывать действия на случай совершения ошибок (некий план Б), делегировать ответственность и доверять другим, признавать свои чувства и учиться управлять ими".

Быть отличником — замечательно, но также здорово разрешать себе ошибаться, расслабляться и фиксировать своё состояние в эти моменты, наслаждаясь ими.