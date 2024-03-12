Россияне ответили, нужно ли отменять ЕГЭ

Большинство (79%) россиян считают, что проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11-го класса необходимо отменить, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

По их мнению, такой экзамен не учит школьников абстрактному и логическому мышлению, а также не ведет к пониманию предмета, но заставляет их бездумно зазубривать материал.

"Пора отменить ЕГЭ и вернуть написание сочинений, изложений, чтение стихов, надо развивать в человеке разностороннюю личность, умение логически мыслить", — подчеркнул респондент.

Еще 15% опрошенных выступили за внесение изменений в ЕГЭ. Среди них 5% предложили сократить число заданий, 4% - добавить устную часть, еще 4% - сделать больше заданий с открытыми ответами вместо тестов, 2% - упростить экзамен и оставить только тесты

. Еще 1% выбрали вариант "другое". Оставшиеся 5% заявили, что их полностью устраивает ЕГЭ.

11 марта сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Государственную думу новый законопроект, которым предлагается отменить обязательное сдачу Единого государственного экзамена при окончании школы и предоставить студентам возможность выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.