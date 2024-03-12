Неуклюжесть у ребенка — норма или проявление болезни? Объясняет остеопат

«Он у нас такой неуклюжий», — эту фразу нередко можно услышать от родителей маленьких детей. Тот факт, что ребенок спотыкается или роняет предметы, может быть как нормальным этапом развития, так и поводом обратиться к врачу. Как избавить ребенка от неуклюжести и в каких случаях не обойтись без помощи врача, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, основатель и руководитель клиники «Доктор Симкин».

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Детская неуклюжесть — норма или проблемы со здоровьем?

Неуклюжими традиционно называют детей, которые часто спотыкаются, падают, роняют вещи или «сбивают все на своем пути». Небольшой дисбаланс в координации движений может быть нормальным явлением — особенно у маленьких детей, которые еще только учатся овладевать собственным телом.

В этом случае можно говорить о естественном процессе развития. Но лишь при одном условии: трудности должны преодолеваться, а прогресс в обучении — быть заметным невооруженным глазом.

Иными словами, пятилетка может спотыкаться, но не настолько часто, как это было в два года.

Главным поводом для обращения к врачу должно стать слишком медленное развитие координации и заметное отставание ребенка от более «ловких» сверстников. Впрочем, есть одно исключение — у недоношенных детей нормальным является отставание на срок их недоношенности.

Отмечу, что чаще всего неуклюжесть проявляет себя именно в виде спотыканий. При этом нередко ее можно заметить уже в раннем возрасте, когда малыш только начинает учиться ходить. Здесь важно обращать внимание на то, не тяжело ли ребенку вставать из положения сидя или лежа, насколько уверенно он держится на ножках. Безусловно, все дети разные, поэтому паниковать из-за первых неудач не стоит. Главное — видеть прогресс, равномерный и поступательный.

Мозг и не только: самые частые причины детской неуклюжести

Причины неуклюжести бывают центрального или периферического характера. В первом случае корень проблемы кроется в нарушениях работы головного мозга, причем проявлять себя они могут по-разному.

У некоторых детей неуклюжесть развивается в результате гипоксии — кислородного голодания мозга. Хронический недостаток кислорода плод может испытывать еще в процессе внутриутробного развития. Также бывает острая гипоксия — она развивается в результате различных осложнений при родах, например если шею плода обвивает пуповина или при преждевременной отслойке плаценты.

В этом случае неуклюжесть может с течением времени сгладиться сама по себе — по мере того, как организм справится с последствиями такой травмы.

Например, более сохранная зона мозга может взять на себя часть функций пораженной стороны. В том числе — и координацию.

К причинам центрального характера также относят нарушение мозгового кровообращения из-за защемления сосудов в шейном отделе позвоночника. В результате такого зажима в коре головного мозга может страдать та зона, которая отвечает за управление движениями. Наконец, еще один возможный вариант — родовая травма шейного отдела позвоночника, а в результате — спинного мозга. Той его части, которая находится выше поясничного утолщения. Именно в этой зоне проходят нервные волокна, контролирующие работу нейронов, отвечающих за тонус мышц нижних конечностей. В этом случае тонус повышается, и ребенок вынужден ходить на носочках. А такой способ передвижения является не самым устойчивым. Кстати, при поражении на уровне шеи гипертонус в ногах обычно сопровождается слабостью верхних конечностей.

Причиной периферических нарушений являются локальные травмы конечностей, как правило на уровне голени и стопы, иногда — тазобедренных суставов. Самый частый из них — это подвывих стопы, когда она вышла из своего нормального положения по отношению к одной или обеим костям голени. Простыми словами, одни косточки неправильно располагаются относительно других. Такая ситуация может возникать при неудачном расположении стоп ребенка в матке, особенно на фоне ее гипертонуса или маловодия.

Эту патологию вполне можно распознать невооруженным глазом. Причем даже до того момента, как появятся явные проблемы со стопами и походкой.

Достаточно уложить ребенка на спину и внимательно осмотреть его ножки. Стопы должны располагаться симметрично — без видимых «подворотов» внутрь, косолапости или оттягивания носочков.

Также бывают причины неуклюжести системного характера — при наследственных заболеваниях. Например, при синдроме Шарко-Мари у ребенка отмечаются непропорционально «накачанные» икры, и ему тяжело вставать из положения сидя.

Как помочь ребенку победить неуклюжесть

Легкая неуклюжесть может улучшиться с возрастом. Ускорить этот процесс помогут подвижные игры, зарядка и занятия спортом. Речь не идет о спорте высоких достижений, достаточно будет тренировок «для души»: погонять мяч с одноклассниками, освоить азы беговых лыж, выучить несколько танцевальных движений. Да и просто — усилить долю физической активности и побольше гулять. Дополнительно стоит уделить внимание тренировкам мелкой моторики — собирать пазлы или конструкторы, рукодельничать.

Если же ребенок испытывает очевидные проблемы с координацией, то в первую очередь стоит обратиться к врачу-неврологу и по его назначению пройти дополнительные обследования. Стандартно это электрофизиологические исследования работы головного мозга (ЭЭГ) и мышц (ЭНМГ).

Если грубых нарушений со стороны нервной системы не выявлено, следует показать ребенка остеопату. Он поможет определить, что стало первопричиной физиологического нарушения, мешающего координации. Например, найти зажим в шее или травму, которая препятствует нормальной работе стоп. При серьезных нарушениях в работе нервной системы (кроме наследственных), например при ДЦП, остеопатия также показана, в комплексе с ЛФК, массажем и наблюдением у невролога.

В некоторых случаях, например при грубом укорочении икроножных мышц и ахилловых сухожилий, рекомендована консультация ортопеда.