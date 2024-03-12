Врач-невролог назвал причины ОРВИ у детей

За иммунитетом от простуд не нужно бежать в аптеку. Даже наоборот. Непроверенные БАДы, иммуномодуляторы душат защитные силы организма ребенка.

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Как поддержать и укрепить организм ребёнка в сезон ОРВИ, мы спросили у детского невролога.

Полностью исключить простуды невозможно, да и не нужно. Но сделать так, чтобы ребёнок болел реже и легче, вполне реально. Причём за иммунитетом не нужно бежать в аптеку. Напротив, непроверенные стимуляторы, БАДы, иммуномодуляторы без рецепта врача буквально душат защитные силы детского организма. И в перспективе такой «залеченный» малыш будет болеть чаще и сложнее.

На самом деле главные составляющие крепкого иммунитета – это:

сон;

здоровое питание;

адекватная физическая нагрузка;

и свежий воздух.

Но именно этих простейших условий мы часто и не соблюдаем. Например, младший школьник должен спать 10–11 часов. Но очень большая часть детей катастрофически недосыпает, проводя важные для сна часы в гаджетах.

Кроме того, огромная проблема сегодня – перегруженный учебный график. Уже два кружка для многих перебор, особенно если из-за дополнительных занятий не хватает времени, чтобы погулять на свежем воздухе.

Кроме того, на детский иммунитет сильно влияет и эмоциональное состояние. Гиперопека, повышенная тревожность мамы, конфликты в семье – всё это повышает подверженность малыша болезням. А счастливый ребёнок болеет меньше.

ВРАЧЕБНЫЕ СОВЕТЫ

Проработайте собственные страхи и тревоги со специалистом. Перестаньте кутать малышей в 100 одёжек и кормить до школы с ложечки, и ребёнок обязательно станет сильнее и здоровее.