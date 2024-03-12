Рост обращений к ЭКО объяснили поздним деторождением

Средний возраст обращений к ЭКО в России достиг 36 лет, поскольку женщины все позже задумываются о рождении детей, сообщил НСН врач акушер-гинеколог Виктор Владимиров.

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Востребованность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) можно объяснить доступностью процедуры и увеличением среднего возраста рождения первого ребенка, заявил в интервью НСН врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики NGC Виктор Владимиров.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о росте числа проведенных циклов ЭКО. За 11 месяцев 2023 года в России по ОМС было проведено 86 тысяч подобных циклов. Владимиров предположил, что тенденцию можно объяснить увеличением доступности ЭКО.

«Существует целевой показатель – количество циклов ЭКО на миллион жителей. Считается, что должно быть примерно тысяча циклов ЭКО на миллион жителей. В России с 2018 года эта цифра выше -примерно 1100 циклов на миллион. Для примера, в 2010 году циклов было в четыре раза меньше. Это связано с увеличением доступности лечения, женщины имеют возможность решить проблему деторождения, прибегая к ЭКО. При этом нельзя сказать, что увеличилось бесплодие. Доля бесплодных пар сохраняется на уровне 15%», - сказал он.

Собеседник НСН также отметил, что помимо роста обращений наметился тренд на увеличение среднего возраста пациентов, прибегающих к подобной процедуре.

«До середины 90-х годов в России наблюдалось снижение возраста рождения первого ребенка, после наметился устойчивый тренд. Сейчас средний возраст рождения первенца приближается к 28 годам, в крупных центрах – к 30. К сожалению, биология при этом никак не меняется. Угасание репродуктивной функции после 35 не отменялось. Средний возраст пациентов, которые обращаются к ЭКО, следует за средним возрастом рождения первого ребенка. Люди все позже задумываются о деторождении, соответственно позднее и обращаются за лечением в случае безуспешных самостоятельных попыток. За последний 30 лет показатель увеличился с 34 до 36 лет. У нас в клинике средний возраст обращений приближается к 40 годам», - пояснил врач.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что репродуктивный возраст женщины короток. По её словам, в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в России – 26 лет, однако более правильным было бы задумываться о первенце до 24 лет, передает «Радиоточка НСН».