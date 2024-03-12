Как защитить ребенка от формирования гаджетовой зависимости

Детям важно прививать любовь к спортивным активностям, прогулкам, общению с другими людьми и животными, чтобы не сформировать у них зависимость от гаджетов. Об этом Pravda.Ru рассказал клинический психолог, к. псих. н., писатель и телеведущий Михаил Хорс.

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По его словам, родители снижают риск возникновения зависимости у ребенка, если проводят с ним время и, например, ходят на прогулки или в кафе. Если зависимость от гаджетов уже появилась, стоит обратиться к литературе по психологии или к специалисту.

«Взрослым надо быть готовым к конфликтам с детьми. А современные взрослые все чаще к этому не готовы, они считают, что можно как-то так воспитать ребенка, чтобы никогда с ним не войти в конфликт. К сожалению, часть моих коллег этому способствуют: «Ай-яй-яй, ребенок — это святое, ни в коем случае нельзя с ним конфликтовать, надо только дипломатично с ним». Это полная ерунда, потому что конфликты — это нормальная неотъемлемая часть жизни, в том числе воспитания», — добавил Хорс.

Исследование профессора философии из Копенгагенского университета Джелле Брейнеберга до этого показало, что зависимость от телефонов может быть мотивирована стремлением человеческого мозга к быстрому получению новой информации.

Ранее была обнаружена связь между зависимостью от смартфонов и одиночеством.