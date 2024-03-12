Ученые США назвали альтернативу удалению зубов при детском кариесе

Стоматологи США решили проверить, помогает ли в борьбе с детским кариесом процедура серебрения зубов, которая применялась в СССР с начала 1920-х годов, но сейчас считается пережитком прошлого, пишет портал «Доктор Питер». Как показали исследования, серебрение действительно останавливает развитие кариеса, но накладывает ряд существенных ограничений.

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Ученые Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований отобрали 599 детей в возрасте от одного до пяти лет с тяжелым кариесом. Одним детям однократно нанесли на пораженные участки диаминфторид серебра (SDF), другим дали плацебо. Спустя полгода выяснилось, что в 54% случаев ​​кариес прекратил прогрессировать после лечения серебром по сравнению с 21% случаев у пациентов, которые лечились плацебо.

Исследования показывают, что серебро в SDF убивает микробы, вызывающие кариес, и способно остановить разрушение зуба, а фтор помогает его восстановить и укрепить, — говорят авторы.

По мнению врачей, нынешние методы лечения детского кариеса основаны на реставрации и удалении зубов, что стоит довольно дорого, а применяющаяся при этом анестезия может иметь долгосрочные последствия для развивающегося мозга. Врачи утверждают, что серебрение может избавить от необходимости пломбирования, установки коронок и удаления зубов. Кроме того, оно подходит детям, которые плохо переносят стоматологические процедуры.

Противники этой идеи указывают на то, что обработанные зубы становятся черного цвета, а сама процедура не избавит от появления нового кариеса. В этом случае родителям будет трудно понять, что действительно происходит с зубами ребенка, а кариес может перерасти в более серьезные заболевания вроде пульпита. Поэтому после обработки SDF нужно регулярно ходить на осмотры к стоматологу.

Ранее стоматолог Елена Мартынова рассказала, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности неправильный прикус или кариес. Специалист объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, который в том числе отвечает за иннервацию зубов.