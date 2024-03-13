Больше половины школьников боятся математики

У 53 процентов школьников задания по математике вызывают тревогу, а порой и просто панический ужас. Каждый восьмой такой случай нуждается в наблюдении. Это следует из нового исследования Российской академии образования (РАО), результаты которого представили 12 марта. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

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Три вида тревожности

Как показало исследование РАО, только 47 процентов российских школьников 5-11-х классов не испытывают математической тревожности — чувства напряжения и страха, которое мешает решать задачки и оперировать числами в повседневной жизни.

Эксперты выделяют три степени математической тревожности:

средняя тревожность (она наблюдается у 28,5 процента школьников), ярко выраженная тревожность (свойственна 24,5 процента детей), высокая тревожность, которая требует особого внимания (присуща примерно 8 процентам средне- и старшеклассников).

При этом отмечается, что высокая тревожность чаще наблюдается у девочек — 27 процентов, чем у мальчиков — 22 процента.

Страх задачек, калорий и карьеры

Математическая тревожность может привести к тому, что ребенок не просто не справляется со школьными заданиями, но начинает их бояться. Как пояснили в РАО, это «является одним из факторов, негативно влияющих на школьные достижения в точных науках».

Повышенная математическая тревожность также может приводить к «избегающему поведению», когда даже способные ученики не выбирают дисциплины, связанные с математикой, в том числе заранее отказываются от востребованных высокотехнологичных профессий, ограничивая свою карьеру уже на старте.

В современном технологическом обществе роль математических знаний возрастает не только в академических и профессиональных успехах каждого человека, но и в инновационном развитии самого общества, отметил академик РАО Сергей Малых, под руководством которого и проводилось исследование.

«Математические навыки считаются одной из ключевых компетенций, необходимых для обучения на протяжении всей жизни, а их низкий уровень в начале обучения предсказывает низкую успеваемость по математике в будущем. Поэтому крайне важно выявить факторы, которые снижают успеваемость школьников по математике», — сказал эксперт.

Для технологического прорыва

Ранее президент Российской академии образования Ольга Васильева рассказала «Парламентской газете», что каждый пятый ученик начальных классов не желает заниматься математикой. А в основной школе, когда начинают формироваться личные профильные предпочтения, процент школьников, которым не нравится этот предмет, вырастает до 24,9.

Как отметила Васильева, такие данные получила член-корреспондент РАО Татьяна Тихомирова, которая много лет вела исследования в типичной среднестатистической российской школе.

«Изучение математики у многих детей, как показывают исследования, может вызывать серьезные трудности. Сначала у ребенка что-то не получается, пропустил тему, заболел — наступает череда неудач, возникает страх решения примеров, уравнений, задач», — отметила президент РАО.

Выявить и устранить такие ситуации вовремя важно как для самого ребенка, так и для общества в целом, сказала тогда Ольга Васильева: