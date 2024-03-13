В учебных заведениях России могут провести лекции по вождению электросамокатов

В учебных заведениях России необходимо провести лекции об основах использования электросамокатов и способах безаварийной езды на них. С такой инициативой к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает "Уралинформбюро".

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С установлением теплой погоды на улицы крупных городов вернутся арендуемые электросамокаты и иные средства передвижения (СИМ), основными пользователями которых являются школьники и студенты.

Бороться с самокатами и травматизмом сплошными запретами невозможно, но можно сократить количество происшествий и аварий путем просвещения, рассказал Михаил Ветров RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях Российской Федерации с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, а также о способах безаварийного вождения таких устройств", – говорится в его обращении к главе Минпросвещения РФ.

Согласно статистике, в 2023 году число аварий с участием СИМ выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Количество погибших в таких ДТП увеличилось более чем в полтора раза. В связи с этим в ПДД будут введены дополнительные требования для пользователей СИМ.