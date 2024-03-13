Крестины ребенка: что нужно знать родителям и крестным

Крещение — важный момент в жизни каждого православного христианина, поскольку считается, что через этот обряд человек получает прощение грехов и ступает на духовный путь, становясь после церемонии членом Церкви. Правила проведения обряда, подготовка, запреты и рекомендации по выбору крестных и храма, что делать родителям до и после мероприятия — в материале «Вечерней Москвы».

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Суть Крещения

Церемонии, которые связаны с омовением в воде, встречаются в разных религиозных традициях. В христианстве с помощью крещения человек очищается от первородного греха, становится частью церковной общины и ему открывается доступ к участию в других религиозных обрядах.

Новый Завет повествует о всеобщем крещении в священной реке Иордан, совершенном пророком Иоанном Предтечей. Он предсказал скорое явление Мессии. Предтеча крестил и самого Иисуса, хотя тот и был безгрешен.

В каком возрасте крестить ребенка

По поводу возраста, в котором нужно пройти через обряд крещения, ограничений нет. Согласно преданию, крестить новорожденного стоит на сороковой день жизни. Можно и позже, но затягивать не рекомендуется.

В каком храме крестить ребенка

Родители должны самостоятельно выбрать храм, где будет проходить обряд. Во многих случаях это церковь, которая находится недалеко от дома, в которую семья регулярно ходит. Правила процедуры разнятся от прихода к приходу, поэтому с ними стоит заблаговременно ознакомиться. Крещение обычно происходит с утра, сразу после службы.

Можно ли крестить ребенка зимой

Нет ничего страшного, если крещение ребенка пройдет в холодное время года. В церкви — комфортная температура, а воду, которую используют в обряде, подогревают.

Сколько стоит Крещение

Официальной платы нет. Православная церковь живет независимо от государства на добровольные пожертвования верующих. Сумма, которую назовут в храме, ориентировочная. Если у прихожан ее нет из-за тяжелого материального положения, то священник обязан провести обряд бесплатно. В случае отказа можно обратиться к другим священнослужителям выше по сану.

Зачем нужна беседа с батюшкой перед Крещением

Беседа со священнослужителем перед обрядом нужна, чтобы родители и крестные осознавали всю значимость и истинный смысл Таинства, ответственность, которая на них ложится. Батюшка также рассказывает о Священном писании и жизни Иисуса. Беседа часто проводится в той церкви, где запланирована церемония.

Как правильно выбрать крестных

Крестные — это духовные родители ребенка. Обычно их двое — мужчина и женщина, но может быть и один человек. Если крестят мальчика, обычно крестным выбирают мужчину, если девочку — то женщину. Запрещается, чтобы крестные состояли в браке друг с другом, крестными не могут быть родители малыша и монахи.

Мнения по поводу возраста, с которого можно стать крестным, разнятся. Некоторые священнослужители уверяют, что человек обязательно должен быть совершеннолетним, другие считают, что достаточно достичь четырнадцатилетнего возраста. Прояснить этот вопрос можно во время огласительной беседы с батюшкой.

Священник может разрешить стать восприемниками даже людям, которые не крестились сами и исповедуют другую религию. Также, если есть веские основания, можно стать крестным даже заочно.

Крестный — это человек, который будет поддерживать ребенка в сложные для него моменты. Например, в переходном подростковом периоде. Важно, чтобы крестный был поблизости и мог часто навещать крестника, поддерживать контакт.

Что крестным нужно купить для Крещения

В большинстве случаев крестный покупает для обряда нательный крестик, а также берет на себя все другие связанные с церемонией расходы. Крестильный набор обычно включает крыжму (полотенце) и рубаху — для мальчика, платье — для девочки. Если крещение происходит в холодное время года, хорошо, если полотенце будет с капюшоном.

Крестильные наряды должны быть из натуральных тканей, для мальчиков — в голубых тонах, для девочек — в розовых. Также они могут быть белоснежные, как символ чистоты и невинности. Для правильного подбора наряда важно знать возраст ребенка, ориентировочные рост или вес. В некоторых церквях продаются крестильные наборы, но это, скорее, редкость. Эту одежду хранят всю жизнь. Для обряда также понадобятся крестильные свечи, которые украшены кружевными салфетками, препятствующими обжиганию рук воском.

Что крестные дарят на Крещение

Подарок может быть любым — от книги до предметов быта. Часто дарят иконы и духовную литературу. Также можно заказать мерную икону: ее изготавливают согласно размеру малыша на момент появления на свет. На такой иконе изображается святой покровитель ребенка.

Кто присутствует на Крещении

При крещении могут присутствовать все родственники и близкие, которые пожелают. Для матери тоже запретов нет. Ранее в дохристианскую эпоху женщина могла прийти в церковь и прикасаться к святыням только после того, как прошло сорок дней после родов.

Под каким именем крестить ребенка

Если имя новорожденного есть в Святцах, то имя при Крещении будет тем же. Крестить ребенка именем, которого нет в Святцах, нельзя. Если дитя имеет неправославное имя, его нарекают в честь святого, которого вспоминают в день крещения. В некоторых случаях человек просит покрестить его в честь какого-то определенного святого, которого он считает своим покровителем. Препятствий к этому нет. Порой подбирают человеку имя, которое просто созвучно с тем, что он носит.

Что делать во время Крещения

Все, кто находится в церкви во время обряда, должны быть в подобающих нарядах. Нужно отказаться от ярких, вызывающих одежд. Женщины должны быть в длинных юбках с покрытыми платком головами. Также не стоит забывать о нательном крестике.

Перед событием нужно приобрести свечи, иметь при себе полотенце, крестик для малыша — эти вещи нужно будет передать батюшке. Также должны быть готовы полотенце для ребенка и наряд. После того как священнослужитель наденет на ребенка крестик в ходе Таинства, его нужно носить всегда.

Что происходит во время Таинства Крещения

В ходе обряда крестные стоят позади батюшки, один из них держит на руках ребенка. Священник читает молитвы, после просит крестных и ребенка повернуться лицом на запад и трижды отречься от сатаны.

Во время Крещения крестные родители читают две молитвы: «Отче наш» и «Символ веры». Батюшка тоже читает их, поэтому можно просто за ним повторять. Затем происходит миропомазание младенца. При каждом из них священнослужитель говорит: «Печать дара Духа Святага. Аминь». Крестные вторят ему: «Аминь». После с головы малыша состригают прядь волос как символ того, что он посвящен в Воины Христовы и отныне будет служить Господу. Происходит тройное окунание ребенка в купель. Зимой допускается просто смочить голову, шею и ступни. Священник передает ребенка крестному родителю, таким образом тот принимает обязанность по воспитанию крестника в вере и ручается, что будет нести за него ответ на Страшном суде.

Что делать после Крещения

После Крещения все присутствующие традиционно собираются дома за праздничной трапезой. Родственники могут приготовить подарки и поздравления с добрыми словами.