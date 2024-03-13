Детский омбудсмен Москвы сообщила о снижении числа трудных подростков

Чаще всего в эту категорию попадают не сироты, а те, к кому родители относятся с безразличием.

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Для работы с такими детьми необходимо развивать систему подростковых клубов, куда школьники сами бы стремились прийти и проводить там свой досуг. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребёнка столице Ольга Ярославская.

«По статистике никаких всплесков [числа трудных подростков — прим. ГМ] уже очень давно нет, более того, тенденция к снижению. Если ребёнок перешёл в неположенном месте улицу, если он распил пиво или раскурил сигарету — это формальный признак, чтобы встать на учёт в ПДН. Это никак не говорит о том, что ребёнок трудный, это говорит о том, что у ребёнка не всё хорошо в образовательном праве. То есть не хватает правового просвещения, он не понимает ответственности, которая за тем или иным поступком последует. Это совсем другое, это не трудный подросток. Если мы говорим о нарушении закона, ворует и так далее. Извините, это уголовно наказуемое, это тоже другая история. Нам нужно разобраться, кто там? Мне кажется, там, прежде всего, не дети-сироты. Они не имеют такого статуса, у них есть мама или папа, а может даже и оба есть, но родители не справляются. Родителям не нужен этот ребёнок, к сожалению, так бывает, и он сам по себе оказывается. Даже эти дети могут учиться хорошо, но он не нужен, он несчастен. А как мы найдём этого ребёнка, у меня вопрос. Если он совершает какие-либо правонарушения, это одна тема, а если ребёнок нуждается во взрослом, а не может его найти, а как? Нам нужна система подростковых клубов развивать, делать взрослую систему открытой для подростков, гостеприимной, чтобы они понимали, куда им идти, а не только по торговым центрам ходить».

Сейчас в Москве работают 34 семейных центра, где родители могут попросить помощи, отметила Ярославская. В них же создано пространство для подростков, где с ними бесплатно занимаются психологи, консультируют при необходимости юристы, добавила она.