Психолог дала советы, как подготовить ребенка к сезонным изменениям

Оптимальный распорядок дня поможет подготовить ребенка к сезонным изменениям, рассказала педагог-психолог Елена Храмова. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что если образ жизни ребенка сильно меняется в зависимости от времени года, то ему будет труднее настраиваться на учебу. Кроме того, важно заранее подобрать детям одежду на весну.

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Проанализируйте режим дня ребенка в разное время года, его загруженность. Если образ жизни летом сильно отличается, то школьнику будет сложнее перестроиться после каникул. Чтобы подготовить ребенка к сезонным изменениям, заранее подберите вместе с ним соответствующую одежду, — пояснила психолог.

По ее словам, следует определить, какой сезон для школьника наиболее сложный, а для этого важно понаблюдать, какие активности предпочитает ребенок, в какое время года ему больше нравится гулять. Также, по словам психолога, стоит уточнить, что он предпочитает: жару или холод. Чтобы скрасить переход между сезонами, Храмова советует запланировать совместные яркие мероприятия. Она добавила, что важно учесть, нет ли у ребенка сезонной аллергии, чтобы вовремя начать терапию.