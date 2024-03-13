Методист рассказал, зачем нужны всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы проходят с 1 марта по 17 мая. Школы самостоятельно определяют, в какие именно даты в рамках этого периода будут проходить ВПР. Контрольные проводятся с 4 по 8 класс. Об особенностях проведения ВПР «Газете.Ru» рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

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«Вопреки расхожему мнению, что главной идеей ВПР является добавить нагрузку на школьников, это мониторинг уровня и качества образования, а также аналитический процесс в отношении школьной работы. При этом оценивается не работа отдельного учителя, а скорее верхнеуровнево оценивается система. ВПР проводятся по нескольким предметам — обязательные русский язык и математика, а другие два предмета ежегодно выбираются Рособрнадзором случайным образом из списка дисциплин: история, биология, география, обществознание, физика и химия», — объяснил он.

По словам методиста, ВПР пишутся как обычные проверочные работы во время урока и занимают 45 минут. Оценки за работы выставляются как оценки за любую другую самостоятельную работу и не оказывают более сильного влияния на успеваемость, чем другие проверочные работы. Если ученик получает двойку за ВПР, то она остается у него в качестве академической задолженности, которую нужно закрыть. Но двойка не станет для школьника препятствием для перехода в следующий класс, например.