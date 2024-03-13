Как подготовить ребенка к сезонным изменениям

Режим дня должен учитывать загруженность и предпочтения ребенка. Психолог также советует в каждом сезоне планировать яркие мероприятия.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Храмова посоветовала родителям разработать для ребенка и помогать поддерживать режим дня, чтобы упростить адаптацию к сезонным изменениям.

Режим дня должен учитывать предпочтения ребенка и его загруженность. Если летний режим значительно отличается от времени, когда есть школа, то заниматься после каникул ребенку будет сложно, передает РИАМО.

Храмова советует родителям определить любимое время года ребенка, а также наиболее сложный для него период, определить любимые занятия и узнать, что ребенку не нравится, например, жара или большое количество одежды, которую надо надеть.

Еще стоит присмотреться к поведению ребенка: любит он загорать или прячется в тени, прыгает по лужам или обходит их, а также учесть медицинские особенности.

Перед началом сезона Храмова советует рассказывать ребенку об особенностях этого времени и планировать яркие события.

Ранее психологи делились советами о том, как помочь ребенку скорректировать школьный график и выбрать будущую профессию.