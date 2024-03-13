Чем заменить дома детскую песочницу и игру в снежки

Если ребенок любит играть с песком летом, зимой его можно заменить на крупы, советует педагог-психолог Елена Храмова. Об этом пишет РИАМО. Вместо игр со снегом можно предложить замороженные льдинки с пищевым красителем или игрушки в льду, рекомендует эксперт.

© pxhere

Она подчеркивает, что внешние факторы, такие как сезонные изменения, влияют на людей, меняя их режим и образ жизни. Особенно это касается детей, чьи внутренние ресурсы еще формируются, поэтому им нужна поддержка взрослых.