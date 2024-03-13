Психологи: дети впервые узнают себя в зеркале благодаря осязанию

Большинство детей начинают узнавать себя в зеркалах примерно в полтора года. Этот вид самопознания является важной вехой в развитии. Ученые Техасского университета в Остине обнаружили ключевую движущую силу этого процесса: опыт осязания. Новое исследование показало, что дети, которым предлагалось прикоснуться к собственному лицу, начали узнавать себя раньше. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

© Naukatv.ru

Детей 14-ти месяцев, до того, как они стали узнавать себя в зеркале, научили прикасаться к своему лицу, разместив на лицах малышей вибрирующие метки. После, когда дети трогали свое лицо с вибрирующими наклейками, перед ними ставили зеркало.

Затем детям предложили обычный зеркальный тест: на лбу рисовали отметины помадой и подводили к зеркалу. Если младенец пытался оттереть отметину на своем лице, глядя в зеркало, произносил свое имя или «я», то считалось, что он себя узнал и зеркальный тест он прошел.

Дети, которые больше прикасались к своему лицу, узнавали себя в зеркале в среднем примерно на два месяца раньше, чем другие. Исследование бросает вызов давнему предположению, что самопознание в раннем детстве запрограммировано. Долгое время ученые считали, что первое узнавание в зеркале — это встроенная функция мозга человека и наших ближайших родственников-приматов, и не связана с сенсорным или моторным опытом.

Исследователи заявили, что полученные результаты могут иметь значение для лечения детей с задержкой моторного развития: обращение к телу может быть не менее важным, чем манипулирование предметами, и что изучение тела — это путь к самопознанию.