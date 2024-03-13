Что делать, чтобы ребенок не боялся посещать стоматолога

Чтобы ребенок не боялся ходить к стоматологу и не было неприятного лечения зубов, важно соблюдать всего пять рекомендаций. О них рассказала aif.ru врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

© Российская Газета

По ее словам, первое - важно правильно чистить зубы. И начинать следует уже тогда, когда у ребенка вырос первый зуб. Чистить нужно не менее двух минут от десны к краю зуба. При этом больше пользы будет от такой процедуры после завтрака.

Стоматолог подчеркнула важность использования профессиональных средств - следует по возрасту подбирать зубную щетку с прямым ворсом без резиновых вставок, мягкую (и по мере взросления - среднюю степень жесткости). При этом щетину лучше выбрать из искусственных материалов, поскольку в натуральных быстрее размножаются микробы. Детская паста должна быть безвредной в случае возможного проглатывания, а также не должна содержать фтор. Также Виктория Шелудкова рекомендовала обойтись детям без зубной нити и ирригаторов, если на это не было рекомендации врача.

Особое внимание родителям предстоит уделить правильному, сбалансированному питанию ребенка. Свежие овощи и фрукты, жирная морская рыба, кисломолочные напитки, красное мясо и зелень помогут реже обращаться к стоматологу. Такие продукты помогают убирать налет, способствуют массажу десен, а также насыщают организм витаминами, кальцием, йодом, фосфором, витамином Д, необходимыми для правильного формирования зубов.

При выборе сладостей предпочтение лучше отдавать полезным видам, в числе которых мед, сухофрукты, зефир, мармелад, варенье, тростниковый сахар и изделия из него.

В заключение Виктория Шелудкова посоветовала водить ребенка на прием к стоматологу два раза в год для осмотра и профилактических мероприятий и при необходимости делать профессиональную чистку зубов. Это поможет удалить молочную и другие кислоты на зубах, предотвратить образование зубного камня и развитие кариеса.