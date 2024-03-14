Названы три вида тревожности школьников из-за математики

У 53% школьников математика вызывает тревогу, а в некоторых случаях даже панику. При этом каждый восьмой ребенок, чувствующий себя некомфортно из-за этого предмета, нуждается в наблюдении специалистов.

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Такие данные приводит «Парламентская газета», ссылаясь на исследование Российской академии образования.

Специалисты сделали заключение, основываясь на опросе школьников 5-11 классов. Только 47% их них не испытывают чувства страха и напряжения, которые мешают в решении задач.

Эксперты выделили три степени математической тревожности:

- среднюю (наблюдается у 28,5% школьников);

- ярко выраженная (24,5%);

- высокая тревожность (требует особого внимания, наблюдается примерно у 8% учеников средних и старших классов).

Отмечается, что высокой тревожности чаще подвержены девочки (27%), чем мальчики (22%). Один из ее признаков - беспокойство ребенка, его нервозность при выполнении в том числе домашней работы по предмету.

По словам исследователей, математическая тревожность может привести к тому, что ученик не только не справляется с задачами, но и начинает их бояться. В итоге ребята избегают предметов, требующих математических расчетов, отказываются выбирать профессию, связанную с подобными областями.

«Задача родителей, обнаруживших, что у их ребенка есть математическая тревожность, - как можно глубже вовлечься в образовательный процесс, помогать ему преодолевать трудности и страх ошибок. Важно повысить его мотивацию к обучению, корректировать эмоциональное отношение к математике, постараться сделать этот предмет источником положительных эмоций», - заявили эксперты.

Проблему снижения качества знаний по математике обсудили в среду, 13 марта, на заседании комиссии Пензенской городской думы. В 2023 году на 80 баллов и более ЕГЭ сдали значительно меньше выпускников, чем в 2021 и 2022 годах. Средняя отметка снизилась с 4,5 до 4,3.

По мнению начальника управления образования города Юрия Каленова, одна из главных причин заключается в том, что дети пользуются гаджетами и считают на калькуляторах, при этом не имея элементарного знания таблицы умножения. Качество же подготовки, организованной педагогами, не изменилось.