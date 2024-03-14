Можно ли стать отцом в пожилом возрасте и насколько это опасно для ребенка

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова вновь стали родителями. У пары довольно большая разница в возрасте — артисту стукнуло уже 78 лет, а его спутнице 35. В Сети по этому поводу кипят бурные обсуждения. Пользователи строят разные догадки, каким образом паре удалось зачать ребенка. В ход идут разные версии — вплоть до заморозки спермы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гинеколога, сексолога Антонины Дорофеевой, может ли мужчина стать отцом в пожилом возрасте естественным путем и существует ли риск, что это как-то отразится на здоровье ребенка.

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По ее словам, мужчина действительно может стать отцом в пожилом возрасте естественным путем. Однако для этого он должен вести здоровый образ жизни и находиться в хорошем психоэмоциональном состоянии.

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— При этом также важно, чтобы у женщины не было проблем с гормонами. Если она двигается к предменопаузальному периоду, то шансы стать родителями у такой пары существенно снижаются. Однако даже если пожилой мужчина женат на 25–30-летней женщине, которая находится в самом расцвете фертильного возраста, не факт, что они станут родителями. У женщин все зависит от гормонального фона, а у мужчин все завязано на психологической составляющей и их образе жизни, — объяснила Дорофеева.

При этом после 36 лет у женщины увеличивается риск беременности двойней, продолжила гинеколог.

— Кроме того, чем она ближе к 40 годам, тем выше риск развития хромосомных патологий у плода, например, синдрома Дауна. А для мужчин подобная доказательная база отсутствует, — сообщила врач.

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Дорофеева подчеркнула, что на здоровье ребенка в большей степени влияет здоровье родителей, а не их возраст. Перед планированием беременности важно проходить все необходимые обследования, в том числе генетические, чтобы исключить риски.

— Дети — это папа и мама. В зачатии и рождении здорового ребенка важен больше не возраст родителей, а их здоровье. Если один из родителей является носителем хромосомных патологий, то есть шанс, что ребенок родится больным. Но если оба родителя имеют генетические отклонения от нормы, то шанс родить здорового ребенка существенно снижается, — предупредила собеседница «ВМ».

Поэтому перед планированием беременности важно проходить генетические исследования, особенно если один из родителей уже в зрелом возрасте, добавила гинеколог.

Тем временем Петросян ответил на слухи об услугах суррогатной матери. После публикации поста с радостной новостью на счастливых родителей стали сыпаться обвинения.

Кстати, предположительно, у пары родилась дочь, однако имя малышки широкой публике пока неизвестно. Ребенку уже исполнилось несколько месяцев.