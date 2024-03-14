Весенние каникулы 2024: когда и как долго отдыхать школьникам этой весной

Каждая школа в России самостоятельно определяет периоды отдыха для своих учащихся, но они руководствуются рекомендациями Министерства образования. Поэтому в большинстве школ, работающих по четвертной системе, даты каникул совпадают.

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В 2024 году весенние каникулы начинаются 25 марта. Однако, в школах, где ученики обучаются по пятидневной системе, они начнутся уже в субботу, 23 марта. Ученики, занимающиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать с 24 марта.

Весенние каникулы продлятся до конца марта, и дети вернутся в школу 1 апреля, чтобы начать четвертую четверть.

Напомним, что во время четвертой четверти выпадает два праздничных дня, в которые как школьники, так и остальные граждане России будут отдыхать. Длинные выходные на День Весны и Труда продлятся с 28 апреля по 1 мая, а на День Победы нерабочими днями станут 9-12 мая.

А после этого останется совсем немного времени до начала летних каникул, которые начнутся 1 июня и продлятся до 31 августа.