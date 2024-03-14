Как рассказать детям о Масленице в новом формате

Психологи Городского психолого-педагогического центра составили для детей подборку материалов о Масленице в «Московской электронной школе».

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— Рассказывая детям о празднике, мы помогаем им лучше понять историю и культуру нашей страны, учим соблюдать традиции. Семейные мероприятия в этот день — гуляния, выпекание блинов, создание поделок — надолго запомнятся участникам, помогут наладить детско-родительские отношения, повысят настроение, — отметила методист Городского психолого-педагогического центра Москвы Анна Трафлялина.

При выполнении интерактивных заданий «Масленица» ученики начальной школы познакомятся с народным творчеством — узнают пословицы, поговорки, загадки, потешки, песни про праздник.

Благодаря видеосюжету из мультфильма «Снегурочка» по мотивам одноименной пьесы Александра Островского на музыку Николая Римского-Корсакова дети познакомятся с литературным произведением, музыкой композитора, традициями праздника.

Посмотрев отрывок из мультфильма «Новое Простоквашино», школьники научатся дружить, а также узнают, как готовить блины.

В заданиях «Масленица в устном народном творчестве» ученики начальных классов будут отгадывать загадки о празднике, а о том, какие гуляния были популярны на Руси, они узнают благодаря «Символам праздников».

Учителя могут использовать сценарий для уроков в 5-х классах «Народный праздник Масленица» — ученики познакомятся с народным творчеством и русскими забавами, ответят на вопросы викторины и научатся делать из ниток куклу-оберег.

В библиотеке «МЭШ» собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента, включая сценарии уроков, тестовые задания, учебные пособия, рабочие тетради, художественную литературу, виртуальные лаборатории и интерактивные приложения. Наполнением библиотеки «МЭШ» занимаются почти 37 тысяч московских педагогов. Более 2,5 тысячи из них получили свыше шести тысяч грантов за вклад в развитие «МЭШ». В общей сложности сервис используют 3,5 миллиона человек.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».