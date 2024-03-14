Семь вещей, которые нужно сказать своей дочери, чтобы она выросла счастливой

Любой нормальной маме хочется, чтобы дочь выросла ментально и эмоционально здоровым и счастливым человеком. Для этого очень важно говорить ей комплименты и вдохновляющие слова, которые повышают самооценку и уверенность в себе.

«Слова других всегда имеют силу для роста личности маленького человека, а когда они исходят от значимого взрослого, то могут иметь огромное значение», — говорит психолог Марат Вахитов.

Вот какие фразы стоит произносить своей дочери как можно чаще:

«Спасибо, что обняла меня, мне это было необходимо»

Когда дети становятся старше, они реже хотят прижиматься к маме или папе. «Когда они все же проявляют привязанность, дайте им понять, что это так же важно для вас, как и всегда», — объясняет психолог.

«Я тебе доверяю»

Детям с пеленок очень важно знать, что вы им доверяете, это основа для нормального контакта и общения на равных, когда они перейдут в подростковый возраст.

«Ты хороший друг»

«Обучение детей силе здоровых отношений равноправных людей в уважительном ключе, объяснение смысла и ценности дружбы и искренности в коммуникации — все это очень важно, если мы хотим вырастить сильных взрослых, которые не будут пытаться реализовывать свои комплексы за счет других людей или пытаться манипулировать по личным причинам», — подчеркивает Марат..

«Мне нравится, как усердно ты работала над задачей, и как ты не сдавалась, даже когда была расстроена»

Сосредоточьтесь на том, как ребенок сумел справиться с трудностями. Или объясните, что иногда приходится и проигрывать. Очень важно, чтобы дочка в любом возрасте понимала, что в мире нет радужных единорогов и фей с волшебными палочками.

«Трудности всегда были и будут, и чем старше мы становимся, тем больше усилий порой приходится прикладывать. И не факт, что каждый раз удастся выйти победителем из этой схватки. Однако важно не то, сколько раз случилось упасть — а то, сколько раз получилось подняться и начать все заново даже после страшных неудач», — говорит Марат.

«Ты делаешь мир лучше, просто находясь в нем»

И если кто-то думает иначе, это их личное (и, вероятно, досадное) упущение! В этом и есть основа безусловной любви, которую ваша дочь потом сможет дарить другим. «Я есть — и этого достаточно, чтобы меня любили, чтобы мной восхищались», — объясняет психолог Вахитов.

«Не позволяй злым детям или взрослым говорить тебе, что думать о себе. Твоя самооценка принадлежит только тебе»

Давайте признаем честно, большинству из нас порой так не хватает этой уверенности в себе, когда мы начинаем переживать: а что скажут соседи, коллеги, подруги и миллион других людей? Хотя правда заключается в том, что каждый из нас так сильно зациклен на страхе показаться смешным, глупым или нелепым в глазах других, что нам просто некогда по-настоящему думать о других людях и оценивать их.

«Я горжусь тобой»

Потому что дети должны слышать это от своих родителей в любом возрасте — и малыши, и огромные дяди и тети выше нас ростом. Каждый день. И желательно — искренне.

«Не получается искренне гордиться своим ребенком? Обратитесь к психологу. И поскорее. Чтобы потом к специалисту не пришлось ходить годами вашему личному чаду», — предупреждает Марат.

«Прости меня»

Некоторым кажется, что извиняться перед какой-то там малявкой не стоит: я же взрослая, большая и умная! Но это, конечно, совсем не так. Извиняясь, мы даем урок искренности. Никто не совершенен, и иногда мы теряем самообладание. Извинения показывают, что мы можем признать свою неправоту, а это важный жизненный навык.