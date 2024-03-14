Когда вступит в силу запрет продажи энергетиков детям

Закон о запрете продажи детям энергетических напитков в случае его принятия может вступить в силу 1 сентября 2024 года. Об этом 14 марта «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

© pxhere

Депутат напомнил, что в палату был внесен законопроект о запрете продажи энергетиков детям, который важен для Комитета по охране здоровья.

«Медицина наша, наш комитет против применения таких напитков, да и вообще сладких газированных напитков у детей. Потому что до определенного возраста они даже гастроэнтерологами запрещены», — подчеркнул Башанкаев.

По словам парламентария, в этих напитках содержится большое количество сахара, кофеин, часто искусственного происхождения L-карнитин, таурин и так далее, и употребление энергетиков детьми может привести к проблемам со здоровьем, начиная с расстройства пищеварения, ожирения, изменения пищевых привычек и заканчивая панкреатитом, сахарным диабетом.