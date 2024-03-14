Эксперт рассказал, как употребление энергетиков влияет на организм
Употребление энергетических напитков влияет на высшую нервную деятельность, а также работа всех органов и систем. Об этом 14 марта «Парламентской газете» заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Андрей Демин.
По словам эксперта, употребление энергетиков влияет на высшую нервную деятельность, сказывается на поведении и работе всех органов и систем. При чем это относится не только к детям и подросткам, но и ко взрослым.
Кроме того, употребление энергетиков, в частности, также приводит к формировании мыслей о самоубийстве и снижению успеваемости. Демин подчеркнул, что об этом говорят обоснованные результаты исследования и в мире сейчас действует мощное движение по запрету энергетиков.
«Я бы предложил ввести скрининг первичной помощи, когда приходит пациент — обязательно спрашивать об употреблении энергетиков. Потому что это серьезно меняет и диагностическую картину, и лечебное вмешательство, особенно если это связано с алкоголем», — подчеркнул Демин.
Также, по его мнению, необходимо ввести и запрет на употребление энергетиков несовершеннолетними.