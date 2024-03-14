Эксперт рассказал, как употребление энергетиков влияет на организм

Употребление энергетических напитков влияет на высшую нервную деятельность, а также работа всех органов и систем. Об этом 14 марта «Парламентской газете» заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Андрей Демин.

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По словам эксперта, употребление энергетиков влияет на высшую нервную деятельность, сказывается на поведении и работе всех органов и систем. При чем это относится не только к детям и подросткам, но и ко взрослым.

Кроме того, употребление энергетиков, в частности, также приводит к формировании мыслей о самоубийстве и снижению успеваемости. Демин подчеркнул, что об этом говорят обоснованные результаты исследования и в мире сейчас действует мощное движение по запрету энергетиков.

«Я бы предложил ввести скрининг первичной помощи, когда приходит пациент — обязательно спрашивать об употреблении энергетиков. Потому что это серьезно меняет и диагностическую картину, и лечебное вмешательство, особенно если это связано с алкоголем», — подчеркнул Демин.

Также, по его мнению, необходимо ввести и запрет на употребление энергетиков несовершеннолетними.