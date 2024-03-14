Почему подростки стесняются своей внешности

Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог, доцент кафедры корпоративной культуры факультета менеджмента университета «Синергия» Анна Шавырина.

«А самое обидное для подростка — это то, что меняется внешность. И ладно бы эти изменения были быстрыми: проснулись утром, а уже красивые, как с обложки, но нет — то нос внезапно на пол-лица, то уши торчат, то тело маленькое. И как подростку с этим справиться?

Конечно, он обращается к взрослым, мнению которых доверяет. Он делится своими переживаниями, как умеет, чаще всего заявляя, что он некрасивый. Как поступают родители? Они начинают убеждать, что это не так, что он на самом деле красивый. Подросток слышит: «Ты ошибаешься, не доверяй себе, глаза тебя обманывают». Но он же видит, что тело и лицо не такие красивые, как у взрослых. Или еще бывает, что взрослый говорит, что внешность — это не главное, главное — душа. Что слышит подросток? «Да, ты страшный. Единственный вариант — погрузиться в себя и развивать другие качества». А тут еще одноклассники подливают масла в огонь, замечая, что внешне изменилось. Эти изменения пугают их самих, а негативные эмоции и переживания они выплескивают на сверстников», — объяснила эксперт.

Как же правильно поступить родителям? По словам Анны Шавыриной, самое верное в этой ситуации — поговорить об изменениях в теле. Следует объяснить, что это явление временное, и у всех они происходят по-разному. Можно донести до подростка, что пока рано говорить о том, какой будет его внешность.

«Здесь необходимо поддержать, научить заботиться о своей внешности, возможно, посетить специалиста, чтобы подобрать уход для кожи, упражнения для тела, одежду и прическу, которые подчеркнут природную красоту, а не скроют недостатки. Очень важно проговорить, что любые диеты, не согласованные с врачом, могут нанести вред формированию красивого тела, подчеркнуть необходимость правильного питания и физических упражнений», — рекомендует психолог.

Эксперт уверена, что разговор с родителями, которые понимают ребенка, помогает ему осознать, что происходит, и сосредоточиться на других важных вещах, помимо внешности, таких как развитие личного обаяния и коммуникации с другими. Но если родителям сложно подобрать правильные слова или для подростка будет более авторитетным другой взрослый, то в этом случае можно обратиться к психологу за поддержкой.