Иммунолог объяснила, когда нельзя отправлять ребенка в школу

Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева перечислила симптомы, при наличии которых ребенка нельзя отпускать в детский сад или школу.

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Ребенок должен остаться дома, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз.

— Также нужно оставить дома ребенка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит, — отметила врач в комментарии RuNews24.ru.

Также врач подчеркнула, что при наличии рвоты или диареи нужно оставить ребенка дома. В этом случае в школу можно вернуться через двое суток, после того как прошли симптомы.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что лучше оставить дома ребенка, если у него красные щеки и мраморная сыпь. Такие симптомы могут указывать на наличие парвовирусной инфекции.

В свою очередь врач-педиатр Светлана Буданцева отметила, что важно научить детей правильно очищать носовые ходы от слизи. Медик объяснила, что во время очищения нужно вдохнуть воздух через рот и высмаркивать по одной ноздре небольшими порциями, передает «360».