Что делать, если ребенок считает себя некрасивым

Обычно, если подросток комплексует из-за своей внешности, он делится этими переживаниями с родителями. Взрослым нужно правильно реагировать в таких ситуациях и предлагать оптимальные решения. Если просто говорить что-то вроде «ты ошибаешься, ты красивая», то ничего не сработает.

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Некоторые родители применяют в ответ на переживания ребёнка говорят ему, что внешность не главное и советовать ему развивать душу, рассказала Шавырина порталу Runews24.ru. Другие же и вовсе решают вывалить на подростка, как им кажется, «правду-матку»:

«Да, ты страшный. Единственный вариант — погрузиться в себя и развивать другие качества».

По психолога, самый правильный подход в этой ситуации — открытый разговор о физических изменениях. Необходимо объяснить подростку, что его внешность меняется, и во взрослом возрасте она не будет такой, какая сейчас.

Второе — необходимо научить подростка заботиться о своей внешности, возможно, посетить специалиста, чтобы подобрать уход для кожи, упражнения для тела, одежду и прическу. При этом нужно объяснить ребёнку, что диеты могут помешать ему естать красивым.

Немаловажную роль играет косметика. Псхиолог рассказала, как посоветовала одной своей 15-летней пациентке, страдавшей от «огромного» носа, использовать пудру для затенения крыльев носа, чтобы визуально сделать их меньше. Девочка делала так несколько месяцев, а потом просто отпустила ситуацию и приняла себя. Спустя 10 лет специалист встретила пациентку и узнала, что та избавилась от комплексов и не стала делать пластическую операцию.

«Потому что в этом возрасте поддержка и принятие – самое важное»», — добавила Шавырина.

Ранее семейный психолог Виктория Дмитриева объяснила, как и за что надо хвалить ребёнка. Грамотный подход поможет сформировать ему нормальную самооценку.