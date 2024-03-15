Как провести каникулы с ребенком

Каникулы – лучшее время для того, чтобы узнать своего подросшего ребенка получше. Дети очень быстро растут, и важно понимать в моменте, чем они интересуются, увлекаются и к чему стремятся. Наталья Страшнова, телеведущая, бизнесвумен, многодетная мама, рассказала «ФедералПресс», чем можно заняться с ребенком на каникулах и как сохранить с ним гармоничные отношения.

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Совместно проведенное с ребенком время стоит гораздо дороже любых игрушек. Доверие, понимание, готовность услышать его – три кита, на которых строятся доверительные взаимоотношения с детьми. Чем больше времени мы уделяем этому вопросу, тем легче ребенку раскрыться, разделить свои радости и возможные переживания, рассказала многодетная мама Наталья Страшнова.

«Здесь важно не останавливать и не срываться, если вам что-то не понравится. Станьте другом своему ребенку. Научитесь слушать, слышать, а не только воспитывать, ведь только в доверии и понимании можно вывести его на верный путь и помочь решить многие жизненные вопросы», – отметила спикер.

В качестве досуга на каникулах, по мнению многодетной мамы, можно рассмотреть посещение театров, музеев, выставок и концертов. Если такая программа уже изучена, стоит присмотреться к спокойному отдыху на природе. Бронировать места в загородных комплексах лучше заранее, так как в период каникул может оказаться много желающих.

«Можно поехать в другие города, где также много достопримечательностей, научных и развлекательных программ. Не лишним будет побывать в парке, роликовом центре, аквапарке, сходить на аттракционы», – поделилась Наталья Страшнова.

По словам многодетный мамы, главное на каникулах – не поссориться со своим ребенком. Ведь каждый человек, независимо от возраста, мечтает о безусловной любви и поддержке.