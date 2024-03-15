Пять правил, которые помогут поддерживать здоровые отношения с ребенком

Современные дети очень развитые и сильно отличаются от предыдущих поколений. Скорость мышления, способы принятия решений, толерантность – все это в совокупности выделяет детей ХXI века. Психолог Юлия Хадарцева поделилась с «ФедералПресс» основными правилами, которые помогают сохранять здоровые отношения с ребенком.

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Для того чтобы отвечать вызовам нового времени в вопросе воспитания детей, психологи рекомендуют научиться трезво оценивать свои эмоции. Для сохранения здоровых отношений необходимо соблюдать пять важных правил. Во-первых, учитывать личные интересы детей.

«Когда ребенок говорит, что не хочет заниматься танцами, а желает пойти на плавание. Вы принимаете это и отдаете его на плавание. Эмоционально зрелый родитель обеспечивает условия для реализации личных интересов ребенка», – рассказала Хадарцева.

Во-вторых, любить нужно безусловно, даже в случае каких-то недоразумений или шалостей. Лучше спокойно объяснить ребенку, что так больше делать не нужно.

Также необходимо давать ребенку возможность высказывать свое мнение и выражать эмоции – это третье правило. По мере взросления дети формируют свои собственные мысли, так они становятся взрослыми и зрелыми.

В четвертых, не стоит нарушать личные границы младших членов семьи. Расположить к себе, установить доверие можно только путем взаимного понимания и уважения друг к другу.

Пятое правило – начинать воспитание с себя. Все, что хочется видеть в своем ребенке, лучше показывать на личном примере.

«Эмоционально зрелые родители – те, которые не потеряли себя. Вспомните мам, которые растворились в своих детях и не уделяют времени себе. Нужно помнить, что на первом месте вы, затем партнер, затем дети. Когда вы растворяетесь в ребенке, тогда наваливаете на него свою жизнь, и он становится единственным, что у вас есть, а для него это тяжело», – заявила Хадарцева.

По словам эксперта, основная задача родителя – любить ребенка, а воспитывать – себя.