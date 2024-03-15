Родителей предупредили об опасности сыроедения для развития детей

Сыроедение и питание только овощами и фруктами может привести к задержкам в умственном и физическом развитии у детей, предупредила врач-диетолог Кристина Войт. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что такое питание чревато низким иммунитетом, плохим состоянием кожи.

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Если питаться только овощами и фруктами, то велика вероятность дефицитов, плохого состояния кожи, низкого иммунитета, пониженной мозговой деятельности, для детей — риски задержки физического и умственного развития, — пояснила диетолог.

Важно не впадать в крайности и не проводить опасные эксперименты в вопросах питания. Так, в детском рационе обязательно должны быть белки: от них зависит укрепление костной ткани, здоровье нервной системы и всех органов. Войт отметила, что термически обработанная пища усваивается легче сырой. Кроме того, опасность сыроедения заключается и в наличии большого количества соков и смузи вместо чистой воды. Диетолог призвала питаться сбалансированно и разнообразно и прививать детям полезные и здоровые пищевые привычки.