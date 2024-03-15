Сокращение выбросов улучшает здоровье детей

Ученые проанализировали динамику загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью в Кракове (Польша). Оказалось, что с 2010 по 2019 гг. выбросы при сжигании угля сократились. Это привело к улучшению здоровья детей — случаи астмы в возрастной группе 1–14 лет снизились на 35,7%, случаи преждевременных родов — на 16,8%, а случаи низкого веса ребенка при рождении — на 12,3%. По словам ученых, правительство должно и дальше учитывать здоровье детей и их уязвимость к высоким дозам загрязняющих веществ. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

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Согласно исследованию ISGlobal-Ranking of Cities survey, в 2021 году Краков занял 28-е место из 858 по количеству смертей, связанных с загрязнением воздуха. Высокий уровень загрязнения по большей части связан с использованием печей, работающих на угле, выбросами транспорта и электростанций. Однако в 1990-ых годах польское правительство ввело программу финансирования замен печей, работающих на угле.

Польские и американские ученые решили выяснить, как политика государства повлияла на улучшение здоровья населения Кракова. Для этого они проанализировали динамику выбросов и установили, что с 2010 по 2019 гг. объем вдыхаемой мелкодисперсной пыли PM2.5 в городе снизился почти на 40%. Затем ученые смоделировали состояние здоровья, которое могло бы быть в 2010 году, если бы уровень мелкодисперсной пыли PM2.5 был бы на таком же уровне, что и в 2019 году. Оказалось, что в этом случае произошло бы на 505 меньше случаев астмы среди детей 1–14 лет (на 35,7% меньше, чем было в реальном 2010 году), на 81 случай (16,8%) меньше преждевременных родов и на 52 случаев (12,3%) меньше случаев низкого веса ребенка при рождении. Также исследователи смоделировали состояние здоровья польского населения, которое было бы, если бы Краков придерживался рекомендаций ВОЗ по мелкодисперсной пыли от 2005 года. Они обнаружили, что этот сценарий позволил бы избежать 780 новых случаев астмы среди детей 1–14 лет и снизить этот показатель на 54,5%, 138 случаев преждевременных родов (снижение на 28,3%) и 90 случаев низкого веса ребенка при рождении (снижение на 21,2%).

Хотя Краков по-прежнему остается загрязненным городом, с 2010 по 2019 гг. здоровье детей действительно улучшилось. По словам ученых, выбросы транспорта продолжают влиять на состояние населения. Новая политика правительства должна учитывать здоровье детей, часто занимающихся на свежем воздухе и из-за этого более уязвимых к высоким дозам мелкодисперсной пыли.