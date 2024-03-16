Эксперт назвал три золотых правила подготовки к досрочному ЕГЭ

Преподаватель одной из онлайн-школ отметил, что детям и родителям стоит помнить правила, которые помогут ученику перед экзаменом.

Необходимо позаботиться о моральном состоянии школьника. Можно "прожить" ЕГЭ на пробном экзамене. Или найти единомышленников, например, вступить в чаты сверстников, чтобы поддерживать друг друга и обсуждать непонятные материалы.

Также важно повторить все темы предмета, которые проходят в конце года. Некоторые задания в ЕГЭ совпадают с теми, которые проходят именно в четвертой четверти.

И последнее - необходимо сфокусироваться на преимуществах. В досрочном ЕГЭ много плюсов, например, меньше людей на экзамене, а значит сохраняется некая камерность. Также результаты можно узнать гораздо раньше, чем в основную волну, пишет "Российская газета".