Педиатр объяснила родителям, как распознать у ребенка ветрянку

Общее недомогание и лихорадка могут указывать на наличие у ребенка ветряной оспы, заявила в разговоре с NEWS.ru педиатр Татьяна Заносова. По ее словам, к числу клинических проявлений ветрянки также относятся головная боль и потеря аппетита.

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У детей клинические проявления ветряной оспы начинаются с общего недомогания, лихорадки, головной боли и потери аппетита. Затем появляются характерные высыпания, сначала в виде красных пятен, которые затем превращаются в пузырьки, наполненные жидкостью, — заявила Заносова.

Она отметила, что высыпания сопровождаются зудом, что часто вызывает дискомфорт у ребенка. При этом формирование новых пузырьков обычно прекращается в течение четырех дней, а большинство поражений покрывается корочкой — к шестому. Заносова добавила, что корочки имеют тенденцию отпадать в течение одной-двух недель, оставляя на коже временные участки гипопигментации.

Педиатр рассказала, что ветряная оспа, вызываемая вирусом Varicella Zoster, может встречаться не только у детей, но и у взрослых. В этом случае болезнь, вероятно, будет протекать значительно тяжелее.