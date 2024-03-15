Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к ЕГЭ

Индивидуальные занятия обойдутся минимум в 8 тысяч рублей в месяц, групповые - от 6 тысяч рублей. Такими данными поделилась доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Ванда Арутюнян.

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Эксперт подробно рассказывает и о ценнике на подготовку к ЕГЭ в онлайн-школах:

- Здесь все зависит от продолжительности подготовки к экзаменам, от выбранного модуля и количества занятий. Минимальная стоимость может быть от 10 000 рублей за модуль.

При этом Арутюнян добавила, что к экзамену можно подготовиться самостоятельно. Для этого ребенку нужно внимательно выполнять домашние задания и консультироваться с преподавателями, сообщает inkazan.ru со ссылкой на специалиста.