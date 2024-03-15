Психиатр объяснил, почему некоторые женщины боятся беременности

Ученые утверждают, что идеальный возраст для деторождения — до 25 лет. Однако не все женщины в этом возрасте готовы взять на себя такую ответственность, а также расстаться с привычным образом жизни. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, с чем связана такая неготовность к беременности и существует ли идеальный возраст для родов.

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По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, при планировании беременности женщина должна ориентироваться на свой внутренний голос, потребности, зрелость и готовность к рождению детей. А советы и давление сторонних лиц должны быть на втором месте.

— Но, конечно, с точки зрения гинекологии есть определенные сроки деторождения. Обычно женщина способна выносить ребенка без осложнений в возрасте от 18 до 24 лет. Но в эмоциональном плане возрастной диапазон для зачатия ребенка не ограничен. Иногда женщина морально не готова родить ребенка в 20 или 25 лет, — заметил эксперт.

Здесь все зависит от внешних факторов, которые не привязаны к физическому состоянию, подчеркнул психиатр.

— Речь идет об отношении к семье, ребенку, ориентированности на карьеру или самоопределение, есть ли у женщины постоянный партнер или она одинока. Отталкиваясь от этих обстоятельств, она сама расставляет приоритеты, что для нее важнее на этом этапе жизни, — объяснил Вилков.

Женщина должна сама для себя определить, готова ли она эмоционально перенести роды, уделять время не только себе, но и отвечать за ребенка, заверил специалист.

— Считается, что эмоциональной зрелости женщина достигает в 24 года. Тогда она уже имеет образование и стабильную работу, поэтому в социальном плане у нее есть возможность воспитать ребенка. Но существует типаж женщин, склонных к инфантильности, которым сложно прийти к деторождению в любом возрасте, потому что они не обладают необходимыми качествами для воспитания ребенка, — отметил психотерапевт.

По мнению эксперта, существует множество причин, почему женщина оттягивает момент зачатия ребенка:

ориентация на другие сферы деятельности — карьеру, саморазвитие, образование, желание пожить в свое удовольствие;повышенная тревожность — страх не выносить ребенка и не вернуть прежнюю внешность, отсутствие стабильных отношений;материальная нестабильность — отсутствие постоянного заработка заставляет задуматься о том, а сможет ли женщина поднять ребенка на ноги.

— Все эти страхи и волнения могут оттягивать момент зачатия ребенка как у свободной девушки, так и у замужней. Страх будущей неопределенности и резкого изменения жизни может в значительной степени влиять на это желание, — уверен Вилков.

Подгонять женщину под искусственные стандарты идеального возраста для деторождения не нужно, считает психотерапевт.

— Лучше ориентироваться на свое самоощущение. И когда появится понимание, что все факторы сложились — появился партнер, стало стабильным финансовое положение, наступило эмоциональное принятие, — только в этот момент можно говорить о подходящем времени для зачатия ребенка, вне зависимости от возрастных параметров, — порекомендовал специалист.

Однако он также посоветовал не забывать про биологические возможности организма. С точки зрения репродуктологии, подготовиться к первой беременности лучше не позже 35 лет. После этого возраста зачать и выносить плод физически уже сложнее, добавил Вилков.