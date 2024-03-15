Невылеченые болезни почек у детей оставляют след на всю жизнь

Прежде всего, недолеченные почки – это проблемы со здоровьем на всю жизнь как сохраненный очаг хронического воспаления. В лучшем случае такие заболевания приводят к ухудшению качества жизни, в худшем – к жизненно необходимой процедуре гемодиализа, пишет «АиФ».

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Хроническая почечная недостаточность – тяжелейшее заболевание, которое чаще всего заканчивается летальным исходом, обычно в пожилом возрасте. И наоборот, вовремя диагностированное и пролеченное заболевание почек у ребенка избавит его от проблем на много лет вперед.

Распознать недуг можно, прежде всего, по крови в моче, поэтому родителям рекомендуется внимательно отнестись к содержимому «ночной вазы». Поводом для тревоги является кровь в моче. Причин тому может быть множество: от реального симптома заболевания до «вчерашнего винегрета», поэтому необходимо внимательное наблюдение и за рационом в том числе.

Также сигналом может быть изменение цвета мочи – слишком светлого, или слишком темного, и ее резкий запах, говорит детский врач нефрологического отделения Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Пирогова Минздрава России Мария Проскура. Существуют и другие признаки, на которые родители в кратчайшие сроки должны отреагировать и обратиться к врачу. Среди них:

повышенная температура;

повышение артериального давления;

«объемный» живот: иногда можно даже прощупать почки, если они увеличены в размерах;

кожная сыпь.

Кроме того, чтобы на ранних стадиях выявлять заболевания почек, необходимо учитывать заболевания ближайших родственников. Важно своевременно и регулярно проходить диспансеризацию и сдавать анализы для обнаружения возможных патологий, резюмировала врач.