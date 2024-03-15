Как школьникам провести весенние каникулы с пользой

У большинства российских школьников с 25 марта начинаются весенние каникулы. Как провести эти дни с пользой, в беседе с «360» рассказала психолог Анна Глушнева.

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По ее словам, детям необходимо отвлечься от учебы, поэтому следует сменить деятельность – переключиться на какое-то новое и полезное дело.Идеальным вариантом специалист считает поездку в детский лагерь, где ребенок займется практическими и творческими видами деятельности. Кроме того, она советует принять участие в спортивных или оздоровительных мероприятиях.

Также важно просвещать детей в культурном плане. Можно сводить ребенка на выставку, в музей или на концерт.

Детский психолог Дарья Дугенцова считает необходимым убрать электронные гаджеты, чтобы мозг сумел отдохнуть.

«Я сейчас скажу, наверное, даже приятную вещь для родителей. Лучше всего убрать максимально гаджеты для того, чтобы отдохнул мозг. Можно просто полежать на диване, даже без книги, потому что это тоже информация», – заявила Дугенцова.

Чтобы не нарушать режим сна психолог советует ложиться вовремя и просыпаться не позднее восьми часов. Так школьнику будет легче снова влиться в нормальный учебный режим. Если же он ребенок переходит в пубертат, то ему действительно нужно спать гораздо дольше.

На каникулах не стоит загружать ребенка учебой. Самое большое, что можно сделать, так это выделить один день на репетитора, заверяет Глушнева.

Для проведения полезного досуга также можно посетить аквапарки, кафе и клубы, где можно поиграть в шахматы, решить головоломки и заняться другими интеллектуальными играми.

Прогулки на свежем воздухе помогут не только прекрасно провести время, но и больше узнать о природе и экологии, о мире птиц и животных.

Ранее психолог рассказала, как мотивировать ребенка учиться.