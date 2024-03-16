Регина Тодоренко призналась, что боялась рожать детей из-за реакции аудитории

Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять аудиторию после рождения детей. Телеведущая рассказала об этом в беседе с ОК!.

Так, по словам блогерши, ее фанатами в основном были девушки 15-17 лет. Тодоренко думала, что, как только у нее появится ребенок, она перестанет быть интересна публике. Оказалось, что страх был оправдан.

Как утверждает Регина, после рождения детей ее целевая аудитория сильно поменялась. Теперь за жизнью звезды следят «осознанные, мудрые женщины, которым 25-35 лет».

«Потихоньку я начала транслировать, что совсем по-другому себя чувствую», – отметила ведущая «Орла и решки».

К тому же Тодоренко добавила, что замечает в своей жизни «глобальные трансформации», а некоторые подписчики даже называют ее «тетя Регина».

«Я уже не та безудержная Регина-путешественница, которая ночевала на краю земли в племенах аборигенов, отправлялась на глубину Атлантического океана в батискафе, забиралась на кратер извергающегося вулкана, каждый день рискуя жизнью», – поделилась она.

Сейчас знаменитость осознает, что является женой и матерью двоих детей и на ее плечах лежит огромная ответственность.

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