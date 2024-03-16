Эксперты рассказали, почему женщины стали позже рожать

Средний возраст рождения первого ребенка повышается в России и во всем мире. Это связано с тем, что большинство женщин не получают информацию о том, что их фертильность ограничена и с возрастом начинает снижаться уже после 35 лет, говорит главный врач клиники Remedi и репродуктолог Елена Младова.

По ее словам, большинство пациенток уверены, что можно одинаково успешно забеременеть в 20 и в 40 лет, поэтому откладывают вопрос деторождения и строят карьеру, а потом сталкиваются с невозможностью забеременеть. Возможно, женщины откладывают сегодня рождение детей еще из-за того, что институт бабушек уже не так развит, как раньше, предположила она.

По словам общественного уполномоченного по вопросам детского национального контента Натальи Локтевой, повышение среднего возраста рождения первого ребенка до 26 лет, прежде всего, связано с материальной состоятельностью молодых семей.

"Когда молодые люди, вступившие в брак или только планирующие супружество, обеспечены жильем, достойным и стабильным заработком, доступностью необходимой инфраструктуры и общей поддержкой, рождение детей не становится непосильной ношей и, как правило, не откладывается", - говорит Локтева.

Также, по ее словам, сегодня важно воссоздать культ семьи, ценность брака и верности. Эксперт считает, что следствием разрушения института брака стало множество неполных семей, в которых ребенка воспитывает один родитель, как правило, мать. На этом фоне многие молодые люди не торопятся с рождением детей, пока не убедятся в крепости своих чувств.

"Чтобы вернуть ценность дружной семьи, нужно воспитывать уважение к этим институтам со школьной скамьи, посредством кинематографа, контента в сети Интернет, акцентировать внимание в публичном поле, демонстрировать на личном примере. И при этом не забывать, что главная трудность, с которой сталкиваются молодые пары в первые годы совместной жизни и которая часто приводит к разрыву, - как раз материального и жилищного плана", - подчеркнула она. "Я воспитываю четырех сыновей", - рассказала "РГ" многодетная мать Надежда Косаткина.

По ее словам, важно развивать институт отцовства в стране. Многие забывают, что рождение ребенка - это не только решение женщины, но и мужчины.

"У нас провал с "воспитанием" отцов, вот это реальная проблема, именно поэтому женщина сначала приобретает "подушку безопасности" в виде образования и карьеры, а потом рожает, а там как получится, будет отец или нет в её жизни с ребенком уже отходит на второй план", - заключила Косаткина.

Ранее председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко рассказал "РГ", что устойчивый естественный прирост населения в России возможен только в том случае, если средний коэффициент рождаемости составит 2,1 ребенка на женщину, а сегодня этот коэффициент равен 1,42.

Cогласно последним данным, среди всех российских семей с детьми до 18 лет более 30% семей воспитывает двоих детей и еще более 9% - троих и более детей. При этом сегодня первых детей рожает самое малочисленное поколение россиян - "дети девяностых". А больше половины всех рождений приходится на женщин старше 30 лет, поскольку это самая многочисленная категория женщин репродуктивного возраста. Таких россиянок сегодня более 13 млн.