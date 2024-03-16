Специалист дал совет по защите детей в сети

Дети с раннего возраста погружаются в онлайн-среду. Так, по данным Mediascope, более 80% детей от четырех лет каждый день пользуются интернетом. Председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, объяснил, как уберечь детей от негативного влияния западных онлайн-платформ.

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И все бы ничего, но часто бывает, что несовершеннолетние используют популярные онлайн-площадки, на которых есть опасный для их здоровья контент. Например, по данным ученых из Университета Гриффита и Австралийского института исследований и профилактики самоубийств (AISRAP), регулярный просмотр видео на YouTube связан с повышенным уровнем одиночества, тревоги и депрессии. И это неудивительно, поскольку на платформе много противоправного контента. Ее рекомендательные алгоритмы могут запросто предложить ребенку посмотреть видеоролики, в которых содержатся, к примеру, сцены насилия, пропаганды наркотиков, суицида и нетрадиционных ценностей.

Помимо этого, площадка может рекомендовать детям и вовсе абсурдный и крайне русофобский контент. Например, детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала на YouTube видео про говорящую крылатую ракету Taurus. В ролике она жалуется на то, что канцлер Олаф Шольц не хочет передавать ее Украине, то есть использовать против РФ.

При этом модераторы площадки на подобные видеоролики не обращают внимания. У них, видимо, стоит цель удалять любой пророссийский контент. Иначе непонятно, зачем YouTube активно блокирует каналы наших госучреждений, СМИ и блогеров.

Другая западная платформа, которая популярна среди детей, – онлайн-энциклопедия "Википедия". На этой площадке несовершеннолетние тоже могут столкнуться с противоправным контентом: фейками, пропагандой оружия, наркотиков и суицида.

Очевидно, что YouTube и "Википедия" служат для коллективного Запада в качестве оружия в информационной войне против России.

Они стремятся манипулировать людьми, особенно детьми, предлагая им лживую информацию. Навязывают заведомо ложное представление о действительности, то, которое выгодно коллективному Западу. В итоге у ребенка может сформироваться однобокая картина мира, в которой проходит красной нитью ненависть к своей стране.

Подобное можно сказать и про Instagram*, который хоть и запрещен в РФ, но среди детей он все равно остается популярной социальной сетью. Более того, на площадке по непонятной причине вольготно чувствуют себя растлители малолетних. Они втираются в доверие к школьницам и убеждают их выкладывать сексуализированный контент.

Помимо этого, Instagram*, как и Facebook*, поощряет распространение русофобии. Ведь именно эти две площадки в 2022 году сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян.

И тут важно понимать, что подобный подход западных платформ к противоправному контенту имеет меркантильный интерес.

На это обратила внимание в 2021 году бывшая сотрудница Facebook* Фрэнсис Хауген. Она обнародовала множество внутренних исследований и сообщений, показывающих, что компания была осведомлена о недостатках своих площадок, включая распространенность на них наркокартелей и торговцев людьми, риски для психического здоровья девочек-подростков. По ее словам, контент, вызывающий сильные эмоции, такие как гнев и ненависть, притягивает и удерживает аудиторию, заставляет пользователей проводить больше времени на сайте, что в конечном счете приносит компании больше денег.

Получается, западным площадкам все равно, что может произойти с психикой ребенка. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. А последствия могут быть серьезными: ночные кошмары, депрессия, агрессия. Несовершеннолетний может также начать повторять то, что увидел в сети, подражать сомнительным "кумирам". Например, челленджи, которые доводят детей до серьезных травм, а то и вовсе до летального исхода.

И как в таких случаях быть взрослым с ребенком? Строго запретить ему использовать западные онлайн-площадки? Вариант радикальный и может иметь обратный эффект: несовершеннолетнему сильнее захочется запрещенного. Он обидится на родителей и в отместку сделает наоборот.

Самое оптимальное в таких случаях – это начать общаться с ребенком на тему интернета, поинтересоваться у него, какие платформы он использует, за какими блогерами следит.

Главное – объяснить ему, что западные площадки могут быть опасными и ему следует критически подходить к полученной информации. Обсуждать ее с родителями, если что-то ему непонятно или у него возникло подозрение по поводу прочитанного и просмотренного контента.

Кроме того, стоит обратить внимание на отечественные сервисы. Хороших аналогов западным платформам у нас предостаточно. И преимущество наших в том, что они серьезно подходят к модерации контента, особенно к тому, который в дальнейшем будет предложен ребенку, строго исполняют требования российского законодательства. Речь, например, про RUTUBE и "VK Видео" - альтернатива YouTube, "Рувики" и "Руниверсалис" - аналоги "Википедии", "ВКонтакте" и "Одноклассники" - достойная замена Facebook*, LOOKY – отечественный Instagram*, который ответственно подходит к безопасности детей.

Уберечь детей от негативного воздействия западных онлайн-платформ могут и сервисы родительского контроля.

С их помощью можно блокировать неподходящий контент на том же YouTube, контролировать время использования ребенком своего гаджета, мотивировать его уделять больше времени образовательным приложениям. Также благодаря программам родительского контроля взрослые могут узнать об онлайн-интересах несовершеннолетнего.

В целом будьте бдительны и не игнорируйте то, чем ваш ребенок занимается в интернете: что смотрит, читает, во что играет. В противном случае велика вероятность, что он станет жертвой мошенников, извращенцев, лживого и деструктивного контента. Все это может негативно повлиять на его неокрепшую психику, сформировать в нем ложные ценности, подтолкнуть к необдуманным действиям, которые могут стоить жизни.

Автор - председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.