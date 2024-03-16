Психолог рассказала, какие девочки нравятся мальчикам в детском саду

Симпатия и антипатия проявляется уже в возрасте двух-трех лет – в этом возрасте дети без объяснения причины могут не захотеть с кем-то играть или делиться игрушками. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Елена Бурьевая, детский психолог.

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«Мальчику-дошкольнику в первую очередь понравится та девочка, с которой интересно вместе играть. При этом важно, чтобы она была опрятной (в чистой одежде, без грязных рук и неприятного запаха)», – сообщила Елена Бурьевая.

По словам детского психолога, примерно с трех с половиной лет у детей появляется сюжетно-ролевая игра, поэтому для дружбы мальчики будут выбирать тех сверстниц, которые готовы играть по правилам, умеют договариваться и общаться.

«Мальчики детсадовского возраста стараются избегать девочек, которые нарушают их границы и вызывают ощущение небезопасности: вырывают из рук игрушки, толкаются и кричат», – добавила специалист.

Елена Бурьевая отметила, что первые нежные чувства к сверстницам — это один из признаков сепарации от родителей (ранее ребенок был привязан только к членам семьи): «Когда дошкольник влюбляется в девочку — значит, он готов впустить в свою жизнь еще кого-то, кроме близких».