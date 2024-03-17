Как справиться с послеродовой депрессией? Советы психотерапевта
Считается, что рождение ребёнка — счастливый период в жизни каждой женщины. Однако по разным причинам через несколько недель после родов может развиться послеродовая депрессия (ПРД). И это не просто плохое настроение или усталость, а серьёзная проблема, требующая лечения. О том, как её распознать, рассказала психотерапевт, эксперт онлайн-института психологии Smart Ирина Гребёнкина.
Симптомы послеродовой депрессии
По словам эксперта, первые симптомы могут проявиться через 4−6 недель после рождения ребёнка. Это:
- подавленное настроение;
- усталость;
- апатия или беспокойство;
- чувство вины;
- отчуждение по отношению к ребёнку;
- проблемы во взаимодействии с семьёй;
- навязчивые опасения о здоровье ребёнка;
- нарушение сна;
- снижение аппетита.
Послеродовую депрессию легко можно спутать с другими психическими расстройствами. Вот, как понять, что это именно ПРД:
- длится 2 недели и более;
- сочетает в себе как минимум пять симптомов депрессии;
- депрессивный синдром нарушает жизнь женщины и мешает уходу за ребёнком.
Факторы риска
Заранее предугадать, появится ли послеродовая депрессия у молодой мамы, нельзя. Но есть факторы, которые повышают вероятность этого:
- дефицит витамина D во время беременности;
- стрессовые и тревожные ситуации (особенно в третьем триместре и в течение полугода после родов);
- расстройства сна;
- проблемы со здоровьем ребёнка;
- отсутствие социальной поддержки будущей мамы;
- комплексы из-за внешности;
- преждевременные роды и другое.
Как преодолеть ПДР
Эксперт отметила, что из-за послеродовой депрессии под угрозой находится благополучные ребёнка и матери, поэтому в перинатальный период (с шестого месяца беременности и до конца первой недели после родов) важно заботиться не только о ребёнке, но и о матери.
Женщине важно обеспечить полноценный сон, здоровое питание и время для себя любимой. Также в период после родов ей необходима поддержка близких, но также нужно и время, чтобы адаптироваться к новому статусу, рассказала специалист «Газете.Ru».
Молодая мама может помочь себе и сама, если не будет молчать, а будет делиться переживаниями с родными и просить о помощи. Но с депрессией в тяжёлой форме поможет справиться только врач.