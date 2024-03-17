Как справиться с послеродовой депрессией? Советы психотерапевта

Считается, что рождение ребёнка — счастливый период в жизни каждой женщины. Однако по разным причинам через несколько недель после родов может развиться послеродовая депрессия (ПРД). И это не просто плохое настроение или усталость, а серьёзная проблема, требующая лечения. О том, как её распознать, рассказала психотерапевт, эксперт онлайн-института психологии Smart Ирина Гребёнкина.

© Freepik

Симптомы послеродовой депрессии

По словам эксперта, первые симптомы могут проявиться через 4−6 недель после рождения ребёнка. Это:

подавленное настроение;

усталость;

апатия или беспокойство;

чувство вины;

отчуждение по отношению к ребёнку;

проблемы во взаимодействии с семьёй;

навязчивые опасения о здоровье ребёнка;

нарушение сна;

снижение аппетита.

Послеродовую депрессию легко можно спутать с другими психическими расстройствами. Вот, как понять, что это именно ПРД:

длится 2 недели и более;

сочетает в себе как минимум пять симптомов депрессии;

депрессивный синдром нарушает жизнь женщины и мешает уходу за ребёнком.

Факторы риска

Заранее предугадать, появится ли послеродовая депрессия у молодой мамы, нельзя. Но есть факторы, которые повышают вероятность этого:

дефицит витамина D во время беременности;

стрессовые и тревожные ситуации (особенно в третьем триместре и в течение полугода после родов);

расстройства сна;

проблемы со здоровьем ребёнка;

отсутствие социальной поддержки будущей мамы;

комплексы из-за внешности;

преждевременные роды и другое.

Как преодолеть ПДР

Эксперт отметила, что из-за послеродовой депрессии под угрозой находится благополучные ребёнка и матери, поэтому в перинатальный период (с шестого месяца беременности и до конца первой недели после родов) важно заботиться не только о ребёнке, но и о матери.

Женщине важно обеспечить полноценный сон, здоровое питание и время для себя любимой. Также в период после родов ей необходима поддержка близких, но также нужно и время, чтобы адаптироваться к новому статусу, рассказала специалист «Газете.Ru».

Молодая мама может помочь себе и сама, если не будет молчать, а будет делиться переживаниями с родными и просить о помощи. Но с депрессией в тяжёлой форме поможет справиться только врач.