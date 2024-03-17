Нужно ли пеленать ребенка и как правильно это делать

Пеленать или не пеленать малыша — вопрос, который встаёт перед каждой молодой мамой. Как минимум пеленание помогает совсем ещё крохе лучше спать и не мешать себе ручками, а с другой — даже от этого действия возможны неприятные побочки.

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О плюсах и минусах пеленания рассказала врач-невролог клиники DocDeti Амина Иругова.

Минусы пеленания

По словам эксперта, пеленание увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти. Связано это с тем, что ребёнок может перевернуться на живот, а вот самостоятельно перекатиться обратно у него уже не получится. Но для совсем ещё крох, которые не умеют вертеться, этот минус не актуален.

Ещё один минус — пеленание с жёсткой фиксацией ножек увеличивает вероятность развития дисплазии тазобедренного сустава. При этом заболевании суставы неправильно развиваются, что чревато подвывихами и вывихами. Поэтому врачи в основном советуют пеленать детей так, чтобы ножки у них оставались свободными.

Плюсы пеленания

Пеленание с мягкой фиксацией ручек улучшит сон у беспокойных малышей, которые дёргаются и активно машут руками. А ещё ощущение тесноты у младенцев ассоциируется с утробой матери и поэтому сон станет качественно лучше.

Что выбрать

Невролог посоветовала не пеленать ребёнка, если он хорошо спит и так. Но если он часто просыпается, то стоит попробовать пеленание безопасным способом. Оно включает в себя только мягкую фиксацию ручек, при котором пелёнка не сдавливает ребёнка. При этом важно, чтобы малыш спал только на спине и ещё не умел переворачиваться.

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