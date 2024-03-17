В Москве пожилая няня укусила ребенка в целях перевоспитания

В Москве пожилая няня Галина Ивановна укусила четырехлетнего мальчика, чтобы тот прочувствовал на своем примере, как это больно и неприятно. Родители ребенка были в шоке от ее поступка.

По информации телеграм-канала SHOT, накануне вечером родители оставили своего четырехлетнего сына с 60-летней няней Галиной Ивановной. Когда они вернулись домой, то обнаружили на руке мальчика синяк.

Пожилая няня объяснила, что таким способом пыталась отучить мальчика кусаться и показала ему, как такое действие может быть неприятно для другого человека.

Отец повез ребенка в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, где врачи зафиксировали у малыша ушиб предплечья, а затем отпустили домой. После чего возмущенный отец написал на няню заявление в полицию.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в Магнитогорске пенсионерка «угощала» ребенка помоями. Сообщаяется, что пожилая женщина рылась в мусорном баке и предлагала отходы маленькой девочке. После этого инцидента полиция незамедлительно начала искать пенсионерку по фото, которые были сделаны очевидцами.